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U 58. GODINI

Preminuo Mario Leko, poznati poduzetnik iz BiH

Ispraćaj je danas krenuo od 18 sati ispred mrtvačnice Grude, a ukop je na groblju Krstina u Dragićini

Mario Leko. Grude.com

A. O.

28.6.2025

Poznati bh. poduzetnik Mario Leko preminuo je u 58. godini života.

Kako njegovi sugrađani kažu, bio je dobra duša sela Dragićina u lokalnim okvirima, a u širim okvirima uspješan poduzetnik i čovjek s kojim je uvijek bilo ugodno sjesti i porazgovarati, čovjek koji bi uvijek priskočio u pomoć čovjeku u nevolji, piše "Grude.com".

S braćom je 1994. godine pokrenuo "AX Soling", kompaniju koja je postala sinonim za alat u Bosni i Hercegovini.

Posao se razvijao vrijednim radom cijele porodice i angažmanom radnika, a Mario je bio i ostao neumoran kako u kompaniji tako i u svojoj Dragićini u kojoj je postao pokretač brojnih akcija, nesebično se dajući za druge.

Ispraćaj je danas krenuo od 18 sati ispred mrtvačnice Grude, a ukop je na groblju Krstina u Dragićini.

# PODUZETNIK
# BIH
# MARIO LEKO
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