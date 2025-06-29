Mask otpustio jednog od najbližih saradnika zbog pada prodaje Teslinih vozila

Ilon Mask (Elon Musk) otpustio je šefa Teslinog poslovanja za Sjevernu Ameriku i Evropu zbog kontinuiranog pada prodaje i sve slabijeg imidža brenda električnih vozila u tim regionima, prema navodima izvora upoznatih sa situacijom.

Omid Afšar (Omead Afshar), koji je počeo karijeru u Tesli kao inženjer 2017. godine, postao je jedan od najbližih Maskovih saradnika i u oktobru prošle godine unaprijeđen je na poziciju potpredsjednika zaduženog za nadgledanje poslovanja u dvije ključne regije. Afšarovo otpuštanje uslijedilo je svega nekoliko dana nakon što su objavljeni podaci da prodaja Teslinih električnih vozila u Evropi pada već peti mjesec zaredom.

Prodaja u Sjedinjenim Američkim Državama takođe je pala tokom ove godine, dok je Kina — Teslino najveće tržište kompanije — u maju zabilježila pad od 15%. Analitičari predviđaju pad isporuka Teslinih vozila od najmanje 10% u drugom kvartalu ove godine, što bi značilo oko 392.800 isporučenih jedinica u poređenju sa 443.956 iz istog perioda prople godine, piše Forbes.

Udarac za imidž brenda

Tesla Bliska povezanost Ilona Maska s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump) i njegovo izdašno finansijsko podržavanje političkih inicijativa, negativno su uticali na ugled kompanije Tesla — naročito tokom njegovog vođenja savezne inicijative DOGE (Odajek za efikasnost vlade) za smanjenje broja zaposlenih.

Kompanija se sada očajnički trudi da unaprijedi svoju ponudu, naročito nakon neuspjeha modela Sajbertrak (Cybertruck). Međutim, umjesto da uvede nove modele električnih automobila kako bi povećao prodaju, najbogatiji čovjek u svijetu pokušava da ubijedi investitore da budućnost Tesle leži u robotaksi usluzi, humanoidnim robotima i vještačkoj inteligenciji. Takav zaokret je rizičan, jer električna vozila, baterije i usluge punjenja čine gotovo cjelokupan prihod kompanije Tesla.

Kompanija je 22. juna u Ostinu pokrenula pilot verziju svoje robotaksi usluge. Iako za sada nije bilo nezgoda ili povreda, brzo je postalo jasno da Tesla još nije spremna za nadmetanje sa Vejmom (Waymo), servisom koji pripada kompaniji Alfabet (Alphabet).

Mali broj Tesla vozila modela Y, koji su uključeni u pilot program u Ostinu, omogućavao je automatizovane vožnje uz prisustvo sigurnosnih tehničara na prednjem sjedištu. Usluga je bila dostupna samo unaprijed izabranoj grupi korisnika i obuhvatala je područje grada veličine oko 30 kvadratnih milja. Uprkos tom strogo kontrolisanom okruženju, zabilježeno je nekoliko prijava o neispravnom ponašanju testnih vozila, a Nacionalna uprava za bezbjednost saobraćaja na autoputevima (NHTSA) izjavila je u ponedjeljak da preispituje te incidente.

Akcije Tesle skočile 8% nakon Maskove objave o uspješnom lansiranju robotaksija u Ostinu

Afšar — nekadašnji ključni čovjek kompanije Wall Street Journal nazvao je u novembru 2024. godine Omida Afšara „Maskovim čovjekom za krizne situacije” i jednim od najmoćnijih rukovodilaca unutar kompanije. Prošle godine preselio se u sjedište Tesle u Ostinu nakon što je Mask izvršio reorganizaciju svog užeg tima.

Afšar je 23. juna na društvenoj mreži X objavio proslavu lansiranja robotaksi usluge: „Apsolutno historijski dan za Teslu. Ovo su godine napornog rada unutar kompanije. Hvala ti, Ilone, što nas stalno inspirišeš!” Njegov odlazak, o kojem je takođe izvijestio Blumberg (Bloomberg), uslijedio je nedugo nakon što je Milan Kovač, rukovodilac Teslinog tima za humanoidne robote Optimus, napustio kompaniju ranije ovog mjeseca.

Cijena akcija Tesle u četvrtak se nije znatno mijenjala — trgovala se po 325,78 dolara. Ipak, dionica je od početka godine pala ukupno 19%.