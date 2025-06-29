Video / Impresivne brojke za turizam u Bihaću na početku sezone, a najbolje tek slijedi: Spremljeni brojni sadržaji

Bihać, prelijepi grad na rijeci Uni, koji je bogat prirodnim ljepotama iz godine u godinu privlači sve veći broj domaćih, ali i stranih turista iz svih krajeva svijeta. Svi se rado vraćaju u ovaj kraj kako bi uživali u netaknutim dijelovima prirode. Osim samog pogleda na Unu i kupanja u njoj, turisti imaju priliku uživati u raftingu, koji vremenom privlači sve više pažnje, a jučer je i najbolji bh. košarkaš Jusuf Nurkić uživao u čarima ove rijeke. Direktorica Turističke zajednice Bihaća Dijana Pečenković ističe da je turistička sezona počela, a da je i sama predzona bila vrlo uspješna.

- Prvi statistički podaci u odnosu na prethodnu godinu, za isti vremenski period su obećavajući, odnosno bilježimo porast od 11 posto u broju noćenja. I dalje su tu vodeći gosti iz BiH, zatim iz arapskih zemalja, a onda su tu zemlje iz regije, pa Njemačka, Austrija i Italija, a novost je i sve veći broj turista iz Poljske – kaže Pečenković za „Avaz“. Treba naglasiti da su brojke prošle sezone obarale sve rekorde, pa je samim time ovaj rezultat još impresvniji. Pečenković poručuje da se nada da će brojke i ostati na ovim obećavajućim parametrima s početka sezone, a da će u tome pomoći i vremenske prilike. - Najviše ih privlači rijeka Una i netaknuta priroda, usporeniji način života u odnosu na zemlje odakle dolaze i to je ono što mi uvijek nastojimo i prezentirati. Tu su zelenilo koje nas okružuje, mir koji osjetimo čim malo izađemo iz jezgre grada. Međutim, kulturna baština i bogata historija je ono što ih ostavlja bez teksta – priča Pečenković.

Ističe da su turisti zadovoljni i gastro ponudom te srdačnošću ljudi koji se u sve većem broju bave turizmom. Pojašnjava da su objavili javni poziv za sve organizatore događaja da im se obrate, kako bi imali bogat program, kako bi svako mogao pronaći nešto za sebe. - Mnogo toga je i iza nas, od sportskih dešavanja do festivala, a bogat program je i ispred nas. Najsvježije je otvaranje „Bihaćkog ljeta“, a prvog jula počinje Bihać Summer Fest. Tu su i Imperium festival, Una regata i brojna sportska dešavanja – ističe Pečenković za „Avaz“.