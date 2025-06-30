Fond za zaštitu okoliša FBiH dodijelio 24.964.912,45 KM za projekte energetske efikasnosti

Fond za zaštitu okoliša FBiH dodijelio je sredstva iz budžetske podrške EU za ublažavanje negativnih posljedica energetske krize u iznosu 24.964.912,45 KM, od čega 12.444.806,39 KM za mikro, mala i srednja poduzeća te 12.520.106,06 KM za stambeni sektor - domaćinstva.

Pomoć su ostvarila ukupno 391 mikro, mala i srednja poduzeća od 683 prijavljena te 2.852 domaćinstva od 6.292 zaprimljene prijave.

Vraćanje u budžet

Zbog otkazivanja ugovora i utroška sredstava u manjem iznosu od ugovorenog, Fond će neutrošeni dio sredstava vratiti u budžet FBiH. Neutrošeni dio sredstava kada se govori o mikro, malim i srednjim poduzećima je 467.508 KM, a kada se govori o domaćinstvima taj iznos je 392.243,94 KM.

Direktor Fonda Slađan Bevanda izjavio je da sufinansiranjem mikro, malih i srednjih poduzeća osim krajnjih korisnika objekata, značajnu korist ostvaruje i budžet Federacije BiH s obzirom na to da je provođenjem tog Programa i realizacijom navedene investicije registrovano 5.512.175,84 KM pripadajućeg PDV-a budući da su navedeni subjekti investirali vlastitih 25.491.933,20 KM, što u konačnici rezultira ukupnom investicijom koja je realizacijom Programa implementirana, u iznosu 37.936.739,59 KM.

Efikasno korištenje energije

- Kada govorimo o domaćinstvima za zatvaranje finansijske konstrukcije svojih projekata korisnici su dodatno ukupno investirali vlastitih 16.601.332,54 KM, što u konačnici rezultira ukupnom investicijom koja je realizacijom Programa implementirana u iznosu 29.121.438,60 KM. Provođenjem ovog Programa i realizacijom navedene investicije je registrovano 4.231.320,14 KM pripadajućeg PDV-a - naveo je Bevanda.

Efikasno korištenje energije je obaveza svakog pojedinca i institucije, a Fond je opredijeljen saradnji i partnerskom odnosu sa svim korisnicima sredstava, domaćim i međunarodnim partnerima, te će i u budućnosti nastaviti provoditi projekte od značaja za društvo u cjelini, saopćeno je iz te institucije.