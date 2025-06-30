Danas "Poslovni susreti privrednika sa područja Zeničko-dobojskog kantona"

"Poslovni susreti privrednika sa područja Zeničko-dobojskog kantona" bit će održani danas u Zenici, a jedna od tema susreta je i predstojeći Međunarodni generalni BH sajam ZEPS 2025 koji će biti održan od 10. do 13 septembra u Zenici.

Ovogodišnje poslovne susrete organizuje ZEDA - Zenička razvojna agencija, a očekuje se veliki broj učesnika iz Zeničko-dobojskog kantona, kao i cijele Bosne i Hercegovine.

Treba istaći da će, između ostalog, biti riječi o "Projektu COSME - Enterprise Europe Network (EEN) - podrška za MSP", zatim benefitima koji se pružaju kroz EEN poduzetničku mrežu, kao i o aktuelnim javnim pozivima Ministarstva privrede ZDK i već spomenutom predstavljanju plana i koncepta Međunarodnog generalnog BH sajma ZEPS 2025.

Nakon formalnog dijela, za učesnike je predviđen poslovni ručak kao prilika za umrežavanje i ostvarivanje saradnje.

Prošle godine je u okviru ZEPS-a organizovano više od 1.000 B2B susreta. Dogovoreno je i potpisano oko 300 poslovnih ugovora, a ove godine poduzeti su dodatni napori da ih bude još i više. Generalni BH sajam ZEPS 2025 bit će održan od 10. do 13. septembra na Kamberovića polju u Zenici.

Prijavu na ovogodišnji ZEPS moguće je izvršiti digitalno na linku: https://zeps.ba/prijavni-obrasci/ . Registracija i besplatno korištenje B2B platforme dostupno je na linku: https://b2b.zeps.ba, najavili su organizatori.