Cijene nafte oštro pale nakon prekida vatre između Izraela i Irana

Cijene nafte prošle sedmice su potonule više od 11 posto jer su nakon dogovora o primirju između Izraela i Irana splasnula strahovanja od poremećaja isporuka nafte s Bliskog istoka.

Cijena barela na londonskom tržištu potonula je prošle sedmice 12 posto, na 67,77 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 11,3 posto, na 65,52 dolara.

Cijene nafte oštro su pale početkom prošle sedmice, kada je postignut dogovor između Izraela i Irana o prekidu vatre. Tako su splasnula strahovanja od poremećaja isporuka nafte s Bliskog istoka i zatvaranja prometa kroz Hormuški tjesnac, kojim dnevno prolazi između 18 i 19 miliona barela sirove nafte i goriva za kupce širom svijeta.

- Objava primirja "izbrisala" je premiju geopolitičkog rizika iz cijena nafte - kaže Ole Hvalbye iz SEB-a. Zahvaljujući tome, cijene nafte skliznule su na gotovo iste nivoe na kojima su bile prije izbijanja izraelsko-iranskog rata, javlja SEEbiz.