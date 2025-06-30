Nikšić: Ako želim da imam klima uređaj u svakoj sobi i da se grijem na struju, onda je sasvim logično da to i platim

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić poručio je da će građani koji troše više električne energije od prosjeka morati plaćati veće račune.

– Pobrinuli smo se, i nastavit ćemo to raditi, da prosječna potrošnja ne opterećuje građane. Nema dodatnog ekonomskog udara na one koji troše u granicama prosjeka – to je oko 357 kilovat-sati mjesečno. Ko se drži te potrošnje, plaćat će istu cijenu, možda dvije marke više ili manje – rekao je Nikšić.

Ilustrujući situaciju, dodao je:

– Ako želim da imam klima uređaj u svakoj sobi i da se grijem na struju, onda je sasvim logično da to i platim.

Naglasio je da energetski sistem mora funkcionisati u skladu s realnim odnosima ponude i potražnje:

– Ne možemo istovremeno zatvarati rudnike da zaštitimo okoliš, zabranjivati gradnju hidroelektrana, a onda očekivati da imamo dovoljno električne energije po niskoj cijeni.

Nikšić je podsjetio i da se subvencije uvedene još u njegovom prvom mandatu nisu mijenjale, te da i dalje važe za najugroženije kategorije stanovništva.

U međuvremenu, predstavljene su i nove blok tarife, koje predviđaju podjelu računa na tri kategorije – zelenu, plavu i crvenu. Kako je objasnio izvršni direktor Elektroprivrede BiH Nevad Ikanović, visina računa zavisiće od količine potrošene energije.

Prema procjenama, prosječno povećanje za "zelene" račune iznosi 4,8 posto, za "plave" 6,3 posto, dok bi "crveni" računi mogli biti veći i do 8 posto. Najveći broj domaćinstava, kako je rečeno, spada u kategoriju "zelenih", što znači da će za njih povećanje biti minimalno.