EU i Ukrajina dogovorili novi sporazum o trgovini: Za neke proizvode uvedene kvote

Evropska unija i Ukrajina postigli su sporazum o trgovini poljoprivrednim proizvodima nakon što je ovoga mjeseca ukinut bescarinski režim za ukrajinsku robu.

Žalbe poljoprivrednika

- S novim sporazumom osiguravamo trgovinske tokove iz Ukrajine prema Evropi i istodobno štitimo interese naših poljoprivrednika - rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula Fon der Lajen (von der Leyen).

Evropska unija je u junu 2022., nekoliko mjeseci nakon ruske invazije, ukinula carine na ukrajinske poljoprivredne proizvode kako bi im pomogla da se lakše nose s posljedicama agresije.

Međutim, ubrzo su krenuli prosvjedi europskih poljoprivrednika, koji su se žalili na gubitak prihoda zbog priljeva jeftinoga ukrajinskog žita, peradi i šećera. Bescarinski režim za ukrajinske poljoprivredne proizvode prestao je vrijediti početkom ovoga mjeseca.

Najosjetljiviji proizvodi

Prema postignutom dogovoru, uvode se kvote za najosjetljivije proizvode poput šećera, jaja, peradi, kukuruza, meda. Unutar tih kvota Ukrajina će moći izvoziti bez carina.

Za manje osjetljive proizvode poput fermentiranog mlijeka i soka od grožđa, EU u potpunosti otvara svoje tržište, dok će se za maslac, obrano mlijeko u prahu, zob i ječmenu krupicu kvote povećati.

Ukrajina će sa svoje strane otvoriti svoje tržište za uvoz iz EU-a peradi, svinjetine i šećera. Također se obvezala uskladiti sa standardima EU-a za poljoprivredne proizvode do 2028. godine. Načelni sporazum sada trebaju potvrditi države članice.