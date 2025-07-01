AmCham BiH pozdravlja smanjenje doprinosa i poziva na značajnije rasterećenje domaće privrede

Komitet za poreska i pravna pitanja Američke trgovačke komore u Bosni i Hercegovini (AmCham BiH) pozdravlja usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima Federacije BiH kojim je stopa doprinosa na teret poslodavaca smanjena za 5,5 posto.

Ova mjera predstavlja važan korak ka rasterećenju poslovnog sektora, unapređenju konkurentnosti domaćih preduzeća, kreiranju novih radnih mjesta i privlačenju investicija.

Ublažavanje pritiska

Međutim, AmCham BiH ističe kako navedena mjera nije dovoljna da značajnije ublaži fiskalni pritisak s kojim se suočavaju privredni subjekti. Ključ uspjeha leži u provođenju sveobuhvatne i sistemske fiskalne reforme, koja se mora realizovati u što kraćem roku. Takva reforma bi trebala biti zasnovana na trogodišnjem fiskalnom planu s jasno definisanim mjerama koje će osigurati kontinuirani rast bruto domaćeg proizvoda (BDP).

AmCham BiH u svom dopisu Vladi FBiH predlaže da druga faza reforme uključuje utvrđivanje zbirne stope doprinosa od maksimalno 31 posto, čime bi se dodatno olakšalo poslovanje, stimulisao rast i osigurao dugoročno održiv i konkurentan ekonomski ambijent u Federaciji BiH.

Smanjenje fiskalnih opterećenja

- Pozivamo Vladu Federacije BiH da hitno razmotri mogućnosti za nastavak reformi i dodatno smanjenje fiskalnih opterećenja, kako bi odgovorila na izazove s kojima se suočava domaća privreda - poručuju iz AmCham BiH.

Iz Američke trgovačke komore u BiH navode da ostaju otvoreni za saradnju i stručne konsultacije sa svim relevantnim institucijama, s ciljem stvaranja modernog i stabilnog fiskalnog sistema koji će doprinijeti konkurentnosti i održivosti bosanskohercegovačke ekonomije, saopćeno je iz AmCham BiH.