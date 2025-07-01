Vlada FBiH jednoglasno usvojila izvještaj BH Telecoma za 2024. godinu: Ostvarena rekordna dobit

Vlada Federacije BiH, kao većinski dioničar, zajedno s manjinskim dioničarima, podržala je Izvještaj o poslovanju BH Telecoma za 2024. godinu na redovnoj sjednici Skupštine dioničara održanoj jučer, 30. juna. Zvanični podaci potvrđuju kako je riječ o najuspješnijoj godini u posljednjoj deceniji kada je riječ o ostvarenim prihodima, čime BH Telecom dodatno učvršćuje s svoju poziciju lidera u telekom industriji u BiH.

U 2024. godini BH Telecom je ostvario ukupne prihode od 556 miliona KM – što je najveći zabilježeni prihod u posljednjih deset godina. Uz to, zabilježena je i rekordna bruto dobit od 72 miliona KM, što predstavlja rast od značajnih 36% u odnosu na prethodnu godinu i najviši nivo dobiti od 2016. godine. Pozitivan trend prati i rast broja korisnika, koji je dostigao 2,1 milion, odnosno povećanje od oko 23.000 novih pretplatnika na godišnjem nivou.

Skupština dioničara odobrila je i kompletan paket izvještaja za 2024. godinu, koji uključuje: Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju te Izvještaj neovisnog revizora.

- Izuzetno sam ponosan što smo pred Skupštinu dioničara izašli s rezultatima koji jasno pokazuju stabilnost, dosljednost i odgovornost u našem poslovanju – najveći prihodi u posljednjih deset godina i najveća dobit u posljednjih osam. Ovi podaci su rezultat zajedničkog truda svih zaposlenih, koji su i u izazovnim uslovima pokazali profesionalizam i posvećenost. Zahvaljujem se svakom članu našeg tima, jer bez njihovog rada i predanosti ovakav rezultat ne bi bio moguć. Nastavljamo raditi s istim fokusom na korisnike, razvoj i održiv rast - izjavio je Amel Kovačević, generalni direktor BH Telecoma.

Jednoglasno usvajanje Izvještaja o poslovanju potvrđuje povjerenje dioničara u smjer kojim kompanija ide, što je važno za njene radnike, partnere i građane koji se svakodnevno oslanjaju na njene usluge.

BH Telecom i dalje ostaje posvećen unapređenju usluga, digitalnoj transformaciji i investicijama koje doprinose rastu i jačanju konkurentnosti kompanije, na korist svih korisnika i dioničara.