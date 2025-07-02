U BiH blokirana 107.333 računa poslovnih subjekata

Krajem juna, odnosno početkom jula 2025. godine u Bosni i Hercegovini su bila blokirana 107.333 računa poslovnih subjekata ili 34 više u odnosu na mjesec ranije, pokazuju podaci Centralne banke BiH.

U novom izvještaju koji sadrži 4.340 stranica navedeno je i da su krajem juna, odnosno početkom jula ove godine 58.723 firme imale najmanje jedan blokirani račun, što je povećanje za 43 računa u odnosu na prethodni mjesec.

U ovom, ažuriranom izvještaju blokiranih računa navedenih u Jedinstvenom registru računa Centralne banke BiH, pobrojana su pravna lica iz svih sfera društvenog života, od privrednih preduzeća, prodavnica, frizerskih salona, benzinskih pumpi, apoteka, ordinacija, kafića i restorana, do raznih agencija, zadruga, firmi. Na ovom popisu se nalaze i rudnici, mjesne zajednice, općine, sportski savezi…

U prvom izvještaju Centralne banke BiH, objavljenom početkom novembra 2012. godine, broj blokiranih računa poslovnih subjekata u BiH iznosio je 58.038, dok su 35.694 firme imale bar jedan blokiran bankarski račun.