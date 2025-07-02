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IZ MOSTARA

Preminuo poznati bh. biznismen

Cvitan je bio srce i duša naše tvrtke, pravedan i pun razumijevanja, naveli su iz Mimaca

Cvitan Miškić. Instagram

S. S.

2.7.2025

Kompanija Mimaco iz Mostara objavila je tužnu vijest o smrti svog osnivača i vlasnika Cvitana Miškića - Brace, čovjeka koji je, kako navode, bio puno više od preduzetnika.

- Dragi kupci, suradnici, prijatelji… S neizmjernom tugom javljamo da nas je napustio naš dragi Cvitan, osnivač i vlasnik Mimaca, ali iznad svega, čovjek dobrog srca - navodi se u saopćenju ove kompanije, objavljenom na društvenim mrežama.

- Cvitan je bio srce i duša naše tvrtke, pravedan i pun razumijevanja. Svojom dobrotom i toplinom dotakao je živote svih koji su ga poznavali. Otišao je tiho, ali iza sebe ostavio neizbrisiv trag. Zauvijek ćemo te nositi u srcima. Počivaj u miru, dragi Cvitane - poručili su oni u svojoj objavi.

# CVITAN MIŠKIĆ
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