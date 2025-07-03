Dijaspora oslonac ekonomije: Građani BiH iz inostranstva poslali gotovo 4 milijarde maraka

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, novčane doznake iz inostranstva porasle su s 2,3 milijarde KM u 2014. godini na skoro 4 milijarde KM u 2024. godini. Svjetska banka, koja koristi širu metodologiju (uključujući i naknade za rad zaposlenih), prikazuje još veće vrijednosti – za 2023. godinu čak 5,14 milijardi KM, dok se procjena za 2024. još očekuje. Statistički pokazatelji potvrđuju stabilan i kontinuiran rast tokom posljednjih godina, izuzev 2020. kada je pandemija COVID-19 uzrokovala privremeni pad. Nakon tog pandemijskog zastoja, novčane doznake iz dijaspore koje se šalju u Bosnu i Hercegovinu ponovo bilježe rast. Prema podacima Centralne banke BiH i projekcijama za četvrti kvartal 2024. godine, ukupni personalni transferi – koji uključuju doznake iz inostranstva – iznose 3,98 milijardi KM, dok ukupni tekući transferi iz inostranstva, uključujući i strane penzije, dostižu 5,46 milijardi KM, saznaje BUKA.

Personalni transferi . Centralna banka BiH Personalni transferi . Centralna banka BiH

Najveće vrijednosti personalnih transfera bilježe se u drugom i trećem kvartalu (preko 1,1 milijardu KM), dok je u prvom zabilježeno 859 miliona KM, a u četvrtom se očekuje pad na 918 miliona KM. Ostali tekući transferi – pretežno penzije – također rastu i ukupno iznose 1,47 milijardi KM, od čega se 1,34 milijarde odnosi na socijalna davanja, uključujući penzije iz inostranstva. Ukupno gledano, BiH je tokom 2024. godine primila oko 5,46 milijardi KM iz inostranstva.

Novčane doznake iseljeništva . Centralna banka BiH Novčane doznake iseljeništva . Centralna banka BiH

Podaci Centralne banke i Svjetske banke od 2014. do 2024. prikazuju uzlazni trend doznaka. Dok Centralna banka u 2024. godini bilježi rekordnih gotovo 4 milijarde KM, Svjetska banka je već za prethodnu godinu (2023) objavila podatke o 5,14 milijardi KM, što nagovještava da bi konačna procjena za 2024. mogla biti još viša. Iako obje institucije pokazuju rast nakon pandemije, Svjetska banka kontinuirano bilježi znatno veće iznose. Najveći skok zabilježen je između 2022. i 2023. godine. Ovi pokazatelji potvrđuju sve veći značaj novčanih doznaka za ekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine.

Novčane doznake u milionima KM . Centralna banka BiH Novčane doznake u milionima KM . Centralna banka BiH