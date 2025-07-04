Selimović prisustvovala godišnjem sastanku belgijsko-holandske konstituence u Luksemburgu

Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine, Jasmina Selimović, učestvovala je na godišnjem sastanku belgijsko-holandske konstituence (OEDNE/EDS19 Constituency Meeting 2025), održanom u Luksemburgu od 2. do 4. jula 2025. godine.

Ovogodišnji sastanak održan je pod temom „Naša konstituenca u fragmentiranom svijetu“, s ciljem zajedničkog promišljanja i razmjene ideja o ulozi članica u savladavanju globalnih izazova, očuvanju održivog rasta i jačanju regionalne saradnje.

Uslovi proširenja EU

Tokom niza sesija i radnih grupa, razgovarano je o procesu i uslovima proširenja EU, prioritetima djelovanja grupacije Svjetske banke (WB) na području Evrope, tranziciji u uslovima klimatskih promjena i digitalne transformacije, inovativnim politikama, razvoju infrastrukture, kao i važnosti inkluzije i otpornosti u tim procesima. Poseban fokus stavljen je i na fiskalne politike u kontekstu promijenjenog geopolitičkog okruženja, sa naglaskom na povećane potrebe za izdvajanjima u oblasti odbrane i sigurnosti.

Učesnici su, tokom sesija, razmijenili mišljenja o načinima proširenja saradnje između Evropske unije i susjednih zemalja koje su trenutno ubrazličitim fazama procesa pridruživanja, kao i o izazovima i prilikama koje donosi proces evropskih integracija.

Tom prilikom, guvernerka Selimović izjavila je:

- U narednom periodu, osnovni cilj naših aktivnosti mora biti što brži početak pregovora sa EU. Svjedočimo postojanju političke volje i povoljnog ambijenta da se nastavi proces proširenja nakon 12 godina pauze. U vremenu koje karakterišu intenzivne geopolitičke napetosti, klimatske prijetnje i ubrzane tehnološke promjene, ključno je da naše politike budu usmjerene ka daljem razvoju, otpornosti, održivosti i inkluzivnom rastu. Jasno je da ne možemo kontrolisati fragmentaciju svijeta, ali možemo učiniti naše institucije dovoljno snažnim i otpornim da u tom svijetu uspješno funkcionišemo.”

Niz bilateralnih sastanaka

Na marginama sastanka održan je i niz bilateralnih sastanaka guvernerke Selimović sa Guvernerom Centralne banke Luksemburga, predstavnicima Centralne banake Belgije, Izvršnim direktorom MMF-a za našu konstituencu, Zamjenikom direktora MMF-a za Evropu, te je razgovarala sa nizom predstavnika međunarodnih institucija o mogućnostima za produbljivanje saradnje i razmjenu dobrih praksi. Cilj sastanaka je kontinuirana harmonizacija procesa u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine sa praksama centralnih banaka Eurosistema. Guvernerka Selimović se sastala i sa Gert Jan Koopmanom, generalnim direktorom za proširenje u Evropskoj komisiji.

Sastanak je okupio predstavnike zemalja članica konstituence koju čine: Andora, Armenija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Gruzija, Izrael, Luksemburg, Moldavija, Crna Gora, Kraljevina Holandija, Sjeverna Makedonija, Rumunija i Ukrajina.