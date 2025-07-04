Raiffeisen banka otvorila poslovnicu koja spaja savremeno bankarstvo i umjetnost

• Raiffeisen banka otvorila svoju najmoderniju poslovnicu u centru Sarajeva.

• Klijentima u ponudi besprijekorno bankarsko iskustvo uz jedinstveni kulturni doživljaj Raiffeisen galerije

„Prateći savremene trendove poslovanja a kako bismo još bolje bili na usluzi našim klijentima i poboljšali radne uslove za naše kolege uredili smo novu poslovnicu u centru Sarajeva. Poslovnica se nalazi na reprezantativnoj lokaciji i prepoznatljivom prostoru smještenom u užoj gradskoj jezgri Sarajeva“, izjavio je Edin Hrnjica, član Uprave Raiffeisen banke.

Nova poslovnica je u potpunosti uređena prema najnovijim inovativnim i održivim rješenjima, koristeći tehnološke i ekološke materijale koji zadovoljavaju potrebe banke i doprinose zaštiti okoliša. Pored stručnog osoblja za personalizovane finansijske usluge, klijentima su na raspolaganju moderna ATM zona i inovativna tehnološka rješenja Raiffeisen digitalnih servisa, koja omogućavaju dostupnost bankarskih usluga u bilo kojem trenutku, svaki dan 24/7.

„U našoj novoj poslovnici klijentima želimo ponuditi vrhunsko korisničko iskustvo. Nova poslovnica sadrži i modernu galeriju umjetnosti, gdje su izložene savremene skulpture i slike na uživanje klijentima i posjetiocima. Spoj bankarstva i umjetnosti poznat je koncept širom svijeta, pa smo i prilikom uređenja nove poslovnice Raiffeisen banke u Sarajevu predvidjeli poseban izložbeni prostor – Raiffesen galeriju”, rekao je Hrnjica.

Projekat Raiffeisen galerija pokrenut je 2009. godine u saradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti u Sarajevu (ALU), najstarijom institucijom ove vrste u Bosni i Hercegovini. Svake godine, Raiffeisen banka i Akademija likovnih umjetnosti obnavljaju saradnju potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju i organizuju zajedničku izložbu najuspješnijih studentskih radova. Najbolji studenti bivaju nagrađeni stipendijama, a nakon zajedničke izložbe, organizuju se i samostalne izložbe studenata – do sada ih je održano gotovo 70.

Povodom otvaranja ove poslovnice, ALU je u novom prostoru Raiffeisen galerije upriličila dvije jedinstvene postavke - skulptura renomiranog umjetnika profesora dr. Adisa Fejzića i izložbu grafika profesorice Jasmine Spahić.

“Biću slobodna reći da je Raiffeisen banka otvorila najbolji galerijski prostor u sklopu svoje nove poslovnice u najprometnijioj sarajevskoj ulici. Jako smo sretni saradnjom koju gajimo na obostrano zadovoljstvo. Podrška kao i praktična šansa našim umjetnicima da se dodatno etabliraju je od iznimne važnosti ne samo za ALU nego i za cijeli umjetnički život Sarajeva i Bosne I Hercegovine. Povodom obilježavanja 25. rođendana Raiffeisena, željeli smo počastiti klijente banke i posjetioce Raiffeisen galerije postavkom vrijedne izložbe dva izuzetno cijenjena i međunarodno priznata umjetinika – profesorice Jasmine Spahić i profesora dr. Adisa Fejzića” rekla je ovom prilikom docentica Ema Mazrak sa Akademije likovnih umjetnosti UNSA.

Nova poslovnica Raiffeisen banke i Raiffeisen galerija su otvorene radnim danima od 8:00 do 16:00 sati na adresi Titova 36 u Sarajevu.