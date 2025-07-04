Profesor Sanel Halilbegović za "Avaz": Imamo tzv. puzajuću inflaciju i limitiran rast ekonomije, BiH je zemlja "na autopilotu ka nigdje"

Samo u junu ove godine Uprava za indirektno oporezivanje BIH prikupila je više od milijardu maraka prihoda, čime je trend enormnog rasta prihoda u budžete na svim nivoima vlasti nastavljen i u ovoj godini.

Prihodi od indirektnih poreza za šest mjeseci ove godine iznosili su blizu 5,75 milijardi KM i za čak 326 miliona KM su veći u odnosu na isti period 2024. Za finansiranje državnih institucija raspoređen je iznos od 490 miliona KM, FBiH je za pola godine dobila 2,55 milijardi, RS 1,43 milijarde, a Brčko distrikt BiH 144 miliona KM.

- Prihodi će nastaviti da rastu, jer nema naznaka da će strukturna inflacija, koju BIH trpi, biti zaustavljena. Ne treba upadati u zamke statistike, koja je podložna friziranju, koje govore da se inflacija smiruje. Mi smo sada možda i u opasnijoj situaciji, jer imamo tzv. puzajuću inflaciju, a s druge strane limitiran, odnosno indisponiran rast ekonomije. Takve okolnosti mogu da dovedu do vrlo negativnog ekonomskog poremećaja koji se zove stagflacija, koja se reflektuje kroz poskupljenja i stagnaciju rasta – kaže ekonomski stručnjak, profesor na Internacionalnom univerzitetu Burch Sanel Halilbegović.

On se slaže s ocjenama da vlastima nije stalo da mijenja bilo šta u godinama kada se u budžete slijeva sve više novca, te dodaje da vlastodršcima koje imamo, a koji se ne bave ekonomijom i dobrobiti svojih građana, trenutna situacija savršeno odgovara.

- Sasvim je nebitno koja je grupacija na vlasti, jer nijedna ne zna šta da radi sa stotinama miliona viška prihoda. Istraživanja koja su radili i moji studenti pokazuju da bi ovaj rast ekonomije BiH imala bez ikakvog uplitanja politike. BIH je kao država na autopilotu ka nigdje. Imamo vlast koja ne doprinosi ništa da bi se situacija strukturalno promijenila – ističe Halilbegović.

Dok novca očigledno ima, a građani trpe sve veći rast životnih troškova, naš sagovornik nije siguran kakav šok još treba da se desi, pa da narod reagira. Naglašava da ova država mora početi da vuče konkretne i vrlo bolne poteze, da bi nam za 10 ili 20 godina svima bilo bolje.

- Bit će gore, prije nego što bude bolje. To je neminovno pogotovo u našem društvu, u kojem imamo ogroman nesrazmjer između onih koji su na budžetu, prijavljeni su kao radnici a, neka se niko ne uvrijedi, djeluju kao ekonomski vampir ove države. To se mora promijeniti. Osim toga, trebamo učiti od Hrvatske, koja upada u istu zamku. Pušta da visokokvalificirana radna snaga odlazi, a uvozi se niskokvalificirana radna snaga Iz Bangladeša, Nepala i drugih zemalja. To nije put ka prosperitetu – kaže profesor Sanel Halilbegović.