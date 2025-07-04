Velika investicija u BiH: Kompanija preselila kompletnu proizvodnju iz Slovenije

U Tešnju je danas svečano otvorena renovirana i proširena fabrika Alpina-Bromy, što predstavlja jednu od najvažnijih industrijskih investicija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Ova fabrika, prisutna u BiH od 2008. godine, trenutno zapošljava 260 radnika, a proizvodni pogoni zauzimaju površinu od 7.000 kvadratnih metara.

Privredni gigant

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić istakao je da Tešanj potvrđuje svoj status privrednog giganta, ne samo u kantonu i državi, već i u širem regionalnom kontekstu.

- Svjedočimo otvaranju novih pogona u fabrici Alpina u Tešnju. Imaju raznovrstan i specifičan program, što pokazuje da Tešanj s pravom nosi epitet privrednog čuda - rekao je Pivić, dodavši da ZDK ostaje kičma privrednog razvoja Federacije BiH te da će ove godine za privredne podsticaje biti izdvojeno oko 10 miliona KM, saopćeno je iz Vlade ZDK.

Ekonomske poruke

Načelnik Opštine Tešanj Suad Huskić naglasio je da iz Tešnja redovno stižu pozitivne ekonomske poruke.

- Proširenje kapaciteta Alpine omogućilo je očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta. Godišnje se ovdje proizvede 500.000 pari obuće, uglavnom za tržište Evropske unije. To je jasna poruka da se iz BiH može kvalitetno izvoziti u Evropu - kazao je Huskić.

Direktor Alpina-Bromy, Suad Roša, podsjetio je da je ovo treće proširenje kapaciteta fabrike u Tešnju, u skladu sa zahtjevima tržišta.

- Današnje otvaranje je dodatni podsticaj. Nova investicija vrijedna 1,5 miliona eura omogućila je povećanje broja radnika sa 230 na 260. U narednom periodu planiramo dodatna zapošljavanja, jer kompletna proizvodnja kompanije prelazi pod okrilje fabrike u Tešnju - rekao je Roša.