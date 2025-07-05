Efekti djelovanja u svim segmentima društva: Programi UN-a u BiH vrijedni 86,1 milion dolara

Ukupna realizacija aktivnosti Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini u 2024. godini iznosila je 86,1 milion američkih dolara, kroz rad 18 agencija, fondova i programa. Kako je u godišnjem izvještaju naglasila dr. Ingrid Mekdonald (Macdonald), rezidentna koordinatorica UN-a u BiH, efekti djelovanja bili su značajni i vidljivi u svim segmentima društva.

Podrška mladima

Kroz programe UN-a, između ostalih, podršku je dobilo 239 kompanija koje su usvojile održive poslovne modele, čime su očuvana postojeća i otvorena nova radna mjesta. Posebna pažnja usmjerena je na osnaživanje mladih, žena i civilnog društva, te jačanje društvene kohezije. Također, UN je pružio solidarnu i brzu podršku tokom razornih poplava 2024. godine.

Demografski i ekonomski indikatori, koji prate ukupni kontekst djelovanja UN-a u BiH, dodatno oslikavaju složenost izazova. U BiH, prema godišnjem izvještaju UN-a u BiH, stopa nezaposlenosti iznosi 11,1 posto za muškarce i 12,8 posto za žene. Radno neaktivnih je 36,7 posto muškaraca i 47,5 posto žena, dok je udio mladih koji nisu u obrazovanju, zaposlenju ili osposobljavanju 16 posto za muškarce i 15 posto za žene.