Efekti djelovanja u svim segmentima društva: Programi UN-a u BiH vrijedni 86,1 milion dolara

Ukupna realizacija aktivnosti Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini u 2024. godini iznosila je 86,1 milion američkih dolara, kroz rad 18 agencija, fondova i programa. Kako je u godišnjem izvještaju naglasila dr. Ingrid Mekdonald (Macdonald), rezidentna koordinatorica UN-a u BiH, efekti djelovanja bili su značajni i vidljivi u svim segmentima društva.
Podrška mladima
Kroz programe UN-a, između ostalih, podršku je dobilo 239 kompanija koje su usvojile održive poslovne modele, čime su očuvana postojeća i otvorena nova radna mjesta. Posebna pažnja usmjerena je na osnaživanje mladih, žena i civilnog društva, te jačanje društvene kohezije. Također, UN je pružio solidarnu i brzu podršku tokom razornih poplava 2024. godine.
Demografski i ekonomski indikatori, koji prate ukupni kontekst djelovanja UN-a u BiH, dodatno oslikavaju složenost izazova. U BiH, prema godišnjem izvještaju UN-a u BiH, stopa nezaposlenosti iznosi 11,1 posto za muškarce i 12,8 posto za žene. Radno neaktivnih je 36,7 posto muškaraca i 47,5 posto žena, dok je udio mladih koji nisu u obrazovanju, zaposlenju ili osposobljavanju 16 posto za muškarce i 15 posto za žene.
BiH je na 52. mjestu od 100 zemalja u Globalnom indeksu sloboda (djelimično slobodna), te na 37. mjestu u Indeksu demokratije (tranzicijska ili hibridna demokratija). Prema Indeksu vladavine prava, BiH zauzima 71. mjesto od 142 zemlje, a u Indeksu percepcije korupcije 114. mjesto od 180 zemalja (sa skorom 33/100).
Saradnja s EU
Ciljevi UN-a u BiH za 2025. godinu još su ambiciozniji i usmjereni ka jačanju otpornosti i održivosti. Fokus će biti na prilagodbi klimatskim promjenama, unapređenju spremnosti i odgovora na prirodne katastrofe, te podršci prelasku na zelenu ekonomiju kroz promociju obnovljivih izvora energije i pravednu tranziciju radne snage.
Ulaganje u obrazovanje, razvoj ljudskog kapitala i jačanje socijalne zaštite ostaju u središtu aktivnosti, s posebnim naglaskom na mlade, žene i marginalizovane zajednice. Također, UN planira jačati partnerstva, posebno kroz strateški dijalog s Evropskom unijom, kako bi podržao evropski put BiH.
24,1 milijardu dolara iznosi BDP uz godišnju stopu rasta od 1,7 posto i inflaciju od 6,1 posto 3,2 % BDP-a iznose neto direktne strane investicije,
36,3% BDP-a je stanje javnog duga,
10,4% BDP-a čini priliv novčanih doznaka.