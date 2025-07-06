FAO indeks cijena hrane u junu porastao 0,5 posto

FAO indeks cijena hrane, referentna vrijednost za svjetske cijene prehrambenih roba, u prosjeku je u junu 2025. iznosio 128,0 bodova, što je porast od 0,5 posto u odnosu na maj. Iako su međunarodne cijene žitarica i šećera pale, te padove su nadoknadile više cijene mliječnih proizvoda, mesa i biljnih ulja.

Indeks, koji prati mjesečne promjene međunarodnih cijena niza globalno trgovanih prehrambenih roba, bio je u junu 2025. za 5,8 posto viši u odnosu na nivo prethodne godine, ali je ostao znatno ispod vrhunca iz marta 2022.

FAO indeks cijena žitarica pao je za 1,5 posto u junu u odnosu na prethodni mjesec. Svjetske cijene kukuruza naglo su pale drugi mjesec zaredom usred obilnih zaliha iz Argentine i Brazila. Cijene sirka i ječma također su pale. Cijene pšenice, nasuprot tome, porasle su zbog zabrinutosti vezanih za vremenske prilike u dijelovima Evropske unije (EU), Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD). Međunarodne cijene riže blago su pale, prvenstveno za sorte Indica, što odražava slabiju potražnju.

Skok cijena ulja i mesa

Indeks cijena biljnog ulja FAO porastao je za 2,3 posto u odnosu na maj, predvođen rastom cijena palminog, sojinog i ulja uljane repice. Međunarodne cijene palminog ulja porasle su za skoro pet posto zbog snažne globalne potražnje. Cijene sojinog ulja također su porasle u junu, potaknute očekivanjima veće potražnje za biogorivima u Brazilu i SAD-u, kao i višim cijenama soje u Južnoj Americi usred čvrste međunarodne potražnje. Cijene ulja uljane repice također su porasle usred teških globalnih izgleda za ponudu, dok su cijene suncokretovog ulja pale zbog poboljšanih izgleda za proizvodnju u regiji Crnog mora.

Indeks cijena mesa FAO porastao je za 2,1 posto u junu, dostigavši ​​novi rekord svih vremena. Svjetske cijene goveđeg, svinjskog i ovčijeg mesa porasle su, dok su cijene mesa peradi nastavile padati.

Pad cijena šećera i mlijeka

Indeks cijena mliječnih proizvoda FAO porastao je za 0,5 posto u junu u odnosu na prethodni mjesec, pri čemu su cijene maslaca dostigle novi rekordni nivo usljed ograničenih zaliha u Okeaniji i EU, uz kontinuiranu snažnu potražnju iz Azije. Cijene sira porasle su treći mjesec zaredom, dok su cijene obranog i punomasnog mlijeka u prahu pale zbog smanjene globalne potražnje i obilnih zaliha.

Indeks cijena šećera FAO-a pao je za 5,2 posto u odnosu na maj, što je četvrti uzastopni mjesečni pad i dostigao najniži nivo od aprila 2021. Pad odražava poboljšane izglede za proizvodnju u Brazilu, Indiji i Tajlandu, gdje bi povoljni vremenski uslovi i proširenje zasada trebali rezultirati većim prinosima.