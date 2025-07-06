U Južnoj Koreji rekordnih više od milion firmi zatvoreno u 2024. godini

Više od milion vlasnika u Južnoj Koreji zatvorilo je svoje biznise u 2024. godini, što je prvi put u historiji zemlje da se bilježi ovako visok broj, izvijestila je u nedjelju agencija Jonhap (Yonhap) pozivajući se na zvanične podatke, prenosi Anadolija.

Prema podacima Nacionalne poreske službe, skoro polovina zatvorenih biznisa pripadala je maloprodajnom i ugostiteljskom sektoru.

U 2024. godini, ukupno 1.008.282 preduzetnička i korporativna subjekta podnijela su zahtjev za zatvaranje, što je porast za 21.795 u odnosu na godinu ranije.

Ovo je prvi put da je broj zatvaranja premašio milion otkako se vodi evidencija, koja datira od 1995. godine.

Trend zatvaranja biznisa prisutan je od 2023. godine, a kao razlozi se navode "akumulirani pad" uzrokovan pandemijom COVID-19 i sve veće stope kašnjenja u otplati dugova zbog visokih kamatnih stopa.

Stopa zatvaranja biznisa takođe je porasla, u 2023. godini iznosila je 9,04 posto, u odnosu na 9,02 posto godinu ranije.

Najčešći razlog zatvaranja bila je slaba prodaja, koja je činila približno polovinu svih slučajeva.

Prema riječima Kim Kvang-seoka (Kim Kwang-seoka), direktora ekonomskih istraživanja u Institutu za korejsku ekonomiju, visoke kamate i inflacija doveli su do pada realnih prihoda, što je uzrokovalo smanjenje potrošnje u maloprodaji i restoranima.