Tramp se predomislio: Odgodio uvođenje carina do 1. avgusta

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) poručio je da njegova administracija u ponedjeljak planira početi slati pisma američkim trgovinskim partnerima u kojima će diktirati nove carine, usred zbrke oko toga kada će nove stope stupiti na snagu. - Moglo bi biti 12, možda 15 pisama i postigli smo i dogovore, tako da ćemo imati kombinaciju pisama i neki dogovori su postignuti – izjavio je Tramp. S obzirom na to da je njegova prethodno najavljena 90-dnevna pauza u pogledu tarifa trebala završiti 9. jula, Trampa su pitali hoće li nove stope stupiti na snagu ove sedmice ili 1. avgusta, kako su neki dužnosnici predložili.

- Ne, bit će to carine, carine, carine će biti, carine. Mislim da ćemo većinu zemalja završiti do 9. jula, da. Ili pismo ili dogovor – kazao je Tramp. Osjećajući zbrku, njegov ministar trgovine, Hovard Lutnik (Howard Lutnick), također je progovorio o ovome. - Ali one stupaju na snagu 1. avgusta. Carine stupaju na snagu 1. avgusta, ali predsjednik upravo sada određuje stope i sporazume – navodi. Inače, Tramp je u aprilu najavio osnovnu carinsku stopu od 10 posto za većinu zemalja i dodatne carine do 50 posto, iako je kasnije odgodio datum stupanja na snagu za sve osim 10 posto do 9. jula. Novi datum, 1. avgusta, nudi zemljama dodatnu trodnevnu odgodu, ali i uvlači uvoznike u duže razdoblje neizvjesnosti zbog nedostatka jasnoće oko carina. Pad berzi Berze su u ponedjeljak pale u Aziji usred zbrke. Japanski Nikkei izgubio je 0,3 posto, dok su južnokorejske dionice pale za 0,7 posto. Najširi indeks azijsko-pacifičkih dionica MSCI-ja izvan Japana oslabio je za 0,1 posto. U kasnijem ažuriranju na svojoj platformi društvenih medija Truth Social, Tramp je rekao da će SAD početi slati "Pisma o carinama i/ili sporazume" od ponedjeljka u 12 sati po istočnom vremenu. - Svakoj zemlji koja se pridruži antiameričkoj politici BRICS-a bit će naplaćena dodatna carina od 10 posto. Neće biti iznimki od ove politike - dodao je u zasebnoj objavi, misleći na blok zemalja u razvoju koji uključuje Brazil, Rusiju, Indiju, Kinu i Južnu Afriku.

Nakon zajedničkog samita čelnika u Brazilu u nedjelju, čelnici BRICS-a izdali su zajedničku izjavu u kojoj izražavaju "ozbiljnu zabrinutost zbog porasta jednostranih carinskih" mjera, za koje su rekli da riskiraju štetu globalnoj privredi. Američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent), ranije u nedjelju je za CNN rekao da bi u sljedećim danima moglo biti objavljeno nekoliko velikih trgovinskih sporazuma, napominjući da je Evropska unija postigla dobar napredak u svojim pregovorima. Slanje pisma Rekao je da će Tramp također poslati pisma 100 manjih zemalja s kojima SAD nemaju puno trgovine, obavještavajući ih da će se suočiti s višim carinskim stopama koje će prvo biti utvrđene 2. aprila, a zatim suspendirane do 9. jula. - Predsjednik Tramp će slati pisma nekim našim trgovinskim partnerima u kojima će reći da ako ne pokrenete stvari, 1. augusta ćete se vratiti na svoju razinu tarifa od 2. aprila. Dakle, mislim da ćemo vrlo brzo vidjeti mnogo sporazuma - rekao je Besent za CNN.