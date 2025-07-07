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NA 24. REDOVNOJ SJEDNICI

Predsjedništvo BiH usvojilo Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2024. godinu

Izvještaj pruža sveobuhvatan pregled aktivnosti Banke tokom prethodne godine

Predsjedništvo BiH usvojilo Godišnji izvještaj CBBiH. Fena

A. O.

7.7.2025

Na 24. redovnoj sjednici, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je Godišnji izvještaj Centralne banke Bosne i Hercegovine za 2024. godinu.

Sveobuhvatan pregled 

Godišnji izvještaj predstavlja ključnu publikaciju Centralne banke BiH koja sadrži pregled makroekonomskih kretanja u zemlji tokom cijele godine, izvještaj o poslovanju Banke, te finansijski izvještaj ovjeren od strane nezavisnog vanjskog revizora.

Izvještaj pruža sveobuhvatan pregled aktivnosti Banke tokom prethodne godine, sa posebnim naglaskom na očuvanje monetarne stabilnosti, jačanje deviznih rezervi i unapređenje institucionalne efikasnosti.

Ključni rezultati iz izvještaja:

- Devizne rezerve Centralne banke BiH u 2024. godini iznosile su 17,6 milijardi KM, što predstavlja povećanje od 1,36 milijardi KM u odnosu na 2023. godinu – potvrda stabilnosti i kredibiliteta monetarnog sistema.

- Rezerve monetarnog zlata dostigle su 3,5 tona, što je najviši nivo od osnivanja Banke.

- Koeficijent pokrića valutnog odbora porastao je na 108,38%, dodatno jačajući povjerenje u valutni odbor kao temelj monetarne politike BiH.

- Očuvana je stabilnost domaće valute i finansijskog sistema.

- Nastavljene su aktivnosti na modernizaciji platnog sistema i pripremama za pristup SEPA području.

- Ulagano je u transparentnost i dostupnost makroekonomskih i finansijskih podataka.

- Implementirane su brojne inicijative u domenu digitalne transformacije, finansijske edukacije i međunarodne saradnje.

Cjelokupan izvještaj dostupan je na web stranici Centralne banke BiH: Godišnji izvještaj CBBiH za 2024. godinu.

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