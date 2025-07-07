Predsjedništvo BiH usvojilo Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2024. godinu

Na 24. redovnoj sjednici, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je Godišnji izvještaj Centralne banke Bosne i Hercegovine za 2024. godinu.

Sveobuhvatan pregled

Godišnji izvještaj predstavlja ključnu publikaciju Centralne banke BiH koja sadrži pregled makroekonomskih kretanja u zemlji tokom cijele godine, izvještaj o poslovanju Banke, te finansijski izvještaj ovjeren od strane nezavisnog vanjskog revizora.

Izvještaj pruža sveobuhvatan pregled aktivnosti Banke tokom prethodne godine, sa posebnim naglaskom na očuvanje monetarne stabilnosti, jačanje deviznih rezervi i unapređenje institucionalne efikasnosti.

Ključni rezultati iz izvještaja:

- Devizne rezerve Centralne banke BiH u 2024. godini iznosile su 17,6 milijardi KM, što predstavlja povećanje od 1,36 milijardi KM u odnosu na 2023. godinu – potvrda stabilnosti i kredibiliteta monetarnog sistema.

- Rezerve monetarnog zlata dostigle su 3,5 tona, što je najviši nivo od osnivanja Banke.

- Koeficijent pokrića valutnog odbora porastao je na 108,38%, dodatno jačajući povjerenje u valutni odbor kao temelj monetarne politike BiH.

- Očuvana je stabilnost domaće valute i finansijskog sistema.

- Nastavljene su aktivnosti na modernizaciji platnog sistema i pripremama za pristup SEPA području.

- Ulagano je u transparentnost i dostupnost makroekonomskih i finansijskih podataka.

- Implementirane su brojne inicijative u domenu digitalne transformacije, finansijske edukacije i međunarodne saradnje.

Cjelokupan izvještaj dostupan je na web stranici Centralne banke BiH: Godišnji izvještaj CBBiH za 2024. godinu.