Zenički rudari obustavili rad zbog neisplaćene plaće za maj i neuplaćivanja doprinosa za penzionere

Preostali rudari Zavisnog društva Rudnici mrkog uglja Zenica koji su u petak obustavili rad, danas su se okupili ispred upravne zgrade kako bi protestirali zbog neisplaćivanja plaće za maj - kazao je okupljenim novinarima Nedžad Duraković, predsjednik Sindikata ZDRMU Zenica.

Plaću za maj, napominje, trebali su dobiti još 25. juna, ali su ponovo morali obustaviti rad kako bi ishodovali zarađenu plaću.

- Ovdje je većina preostalih radnika, ali neki su na svojim radnim zadacima. Mi, sa ovog skupa, poručit ćemo koji su naši zahtjevi koji se moraju ispoštovati da bismo dalje organizovali i nastavili radove koji su predviđeni za zatvaranje jedne i druge jame, a i samog RMU Zenica - kazao je Duraković.

Obezbjeđivanje sredstava

Prvi zahtjev je, dodaje, što brža isplata majske plaće, zatim obezbjeđivanje sredstava za isplatu plaće za mjesec juni do kraja ovog mjeseca te osiguravanje sredstava za penzionisanje radnika koji su stekli uslove za penziju još prošle godine.

- Oni ni do danas nisu otišli u penziju, zato što im nije uplaćen staž. Problem predstavlja i zdravstveno osiguranje svih 525 ljudi, koji nemaju mogućnost liječenja, ovjeravanja zdravstvene knjižice.

Šesto pitanje je kako ova vlast - vladajuće društvo Eletroprivreda BiH, resorno ministarstvo i Vlada Federacije BiH, nastoji konačno da riješi RMU Zenica? Gdje je zakon o zatvaranju RMU Zenica? Kada će biti operativna sredstva koja su predviđena kreditom Svjetske banke i biti dostupna RMU Zenica - rekao je Duraković.

Dobio odbijenicu

Još prije 16 mjeseci, u februaru 2024. godine, zahtjev za penzionisanje podnio je Vahid Ridžal, koji je nakon šest mjeseci dobio odbijenicu.

- Predmet je sada na sudu. Žalosno je reći da poslije tolikih godina tako ponaša Uprava. Nisu riješili, čini mi se, 22 rudara iz 2024. godine, a mimo toga, možda, ima još 50 ljudi- kaže Ridžal.

Ridžal je, kaže, bez ikakvih primanja već 16 mjeseci, a po zakonu bi, ističe, u periodu od najdalje šest mjeseci morao dobiti rješenje te početi primati zasluženu penziju.

- Ovako više neće moći. Ja sam 27 godina jamski radnik i bolestan sam. Neka nas se više riješe - poručio je Bahrudin Šabić.

Potpuno zatvaranje

Veći dio radne snage, kako dodaje Duraković, radit će još šest do osam mjeseci, nakon čega će dio ljudi morati biti zbrinut. Sredstva se, upozorava, moraju osigurati za rad i u naredne dvije godine, u kojima se planira potpuno zatvoriti RMU Zenica.

- Nije rješenje da se svakog mjeseca obustavlja rad da bi dobili plaću - poručio je Duraković, te ističe da rade težak i odgovoran posao na izvlačenju opreme, među kojom je i „široko čelo“ iz jame „Raspotočje“, koje će biti instalirano u Rudniku Kreka Tuzla.