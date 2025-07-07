Vlada FBiH i BH Telecom održali sastanak o kupovini Telemacha: Poznato u kojoj fazi je jedna od najvećih akvizicija

Sastanak u vezi s nastavkom aktivnosti na planiranoj akviziciji kompanije Telemach od strane BH Telecoma održan je danas u Sarajevu, a ačestvovali su premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, zamjenik premijera FBiH i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić, generalni direktor BH Telecoma Amel Kovačević, članovi Nadzornog odbora te angažovani stručni konsultanti.

Razgovarano je o ključnim zadacima koji prethode završnoj fazi procesa, uključujući finalizaciju tehničkih i finansijskih priprema, izradu integracijskog plana za korisničke i prodajne sisteme, te formiranje operativnog tima koji će voditi proces spajanja.

Pozitivne odluke

Aktivnosti će započeti odmah nakon eventualne pozitivne odluke Konkurencijskog vijeća BiH.

Premijer Nikšić istakao je značaj koordinacije institucija i strateške podrške Vlade Federacije BiH.

- Naš zadatak je da stvorimo okruženje u kojem ovako važne transakcije mogu biti realizirane efikasno, transparentno i u interesu građana. Jasno smo pokazali zajedničku volju i institucionalnu podršku da se ovaj proces uspješno dovede do kraja. Vlada kao većinski vlasnik BH Telecoma u potpunosti podržava poslovne poteze koji jačaju kompaniju i doprinose njenom razvoju u službi građana - poručio je premijer Nikšić.

Generalni direktor Amel Kovačević naglasio je spremnost BH Telecoma da odmah po regulatornoj odluci pređe u novu fazu razvoja.

Temeljita priprema

- Ovaj proces zahtijeva temeljitu pripremu, međusobno povjerenje i jasno definisane ciljeve. Vjerujemo da kroz takav pristup možemo ostvariti puni potencijal akvizicije, ne samo za kompaniju, već i za sve korisnike i šire tržište. Naša posvećenost se ne završava ovim korakom. Nastavljamo djelovati odgovorno i planski u službi digitalnog razvoja Bosne i Hercegovine - rekao je Kovačević.

Zaključeno je da BH Telecom ostaje posvećen profesionalnoj provedbi svih pripremnih aktivnosti, s ciljem da bude potpuno spreman za realizaciju tog važnog zadatka, čim za to budu ispunjeni regulatorni uslovi, saopćeno je iz te kompanije.