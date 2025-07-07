Nekoliko Trampovih pisama ponovo potreslo američke berze

Nekoliko pisama američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) bilo je dovoljno da berze u SAD-u ponovo dožive turbulencije. Nakon što je Tramp objavio seriju pisama upućenih svjetskim liderima, u kojima najavljuje uvođenje novih carina, burze su zabilježile novi pad.

Prva pisma odnosila su se na Japan i Južnu Koreju, a kompanije povezane s tim tržištima bile su prve koje su reagovale. Dionice Nissan Motorsa na američkim burzama pale su za preko sedam posto, dok su dionice Toyote i Honde zabilježile pad od četiri posto.

Američki burzanski indeksi, koji su već bili u padu, dodatno su pali nakon najave novih carina. Dow Jones je pao za 667 bodova, odnosno 1,48 posto, S&P 500 za 1,19 posto, a Nasdaq za 1,27 posto.

Tramp je najavio da će uvoz iz najmanje sedam zemalja biti podvrgnut visokim tarifama počevši od 1. augusta, što je objavio na svom profilu na platformi Truth Social.

Među kompanijama koje su pretrpjele gubitke su Apple, AMD i Nvidia, čije su dionice pale za više od dva posto.

Predsjednik je podijelio fotografije potpisanih pisama koja su upućena liderima Južne Koreje, Japana, Malezije, Kazahstana, Južne Afrike, Laosa i Mjanmara, u kojima se navode nove carinske stope za svaku od navedenih zemalja.

Iako je Tramp najavio da će nove carine stupiti na snagu 1. augusta, još uvijek ostaje neizvjesno hoće li se to zaista desiti. Do sada je nekoliko puta pomjerao rokove, pa nije isključeno da će se finansijski ringišpil nastaviti i nakon tog datuma. Ipak, do tada, burze su prve institucije koje osjete svaki njegov potez – a u slučaju Donalda Trampa udarci su obično vrlo snažni.