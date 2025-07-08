Tramp obavijestio više zemalja o carinama: BiH će se naplaćivati 30 posto, Srbiji 35 posto, a Japanu 25 posto

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) na svojoj društvenoj mreži od jučer obavještava svoje trgovinske partnere o recipročnim carinskim stopama koje će stupiti na snagu od 1. avgusta.

On je najavio da će se zemlje koje se pridruže "antiameričkim politikama BRICS-a" suočiti s dodatnim carinama od 10 posto, uz oštro upozorenje da neće biti "izuzetaka".

Objavio je brojna pisma, a prva dva su bila upućena Japanu i Južnoj Koreji u kojima je otkriveno da će SAD uvesti carinsku stopu od 25 posto.

Treće pismo je upućeno premijeru Malezije, a zatim su uslijedila pisma šefovima država drugih zemalja, uključujući Kazahstan, Južnoafričku Republiku, Laos, Mijanmar, Tunis, Indoneziju, Tajland, Bangladeš, Srbiju, Kambodžu i Bosnu i Hercegovinu.

Za Bosnu i Hercegovinu, u pismu se navodi da je odnos "daleko od recipročnog".

- Počevši od 1. avgusta 2025. godine, Bosni i Hercegovini ćemo naplaćivati carinu od samo 30 posto na sve proizvode poslane u Sjedinjene Američke Države, odvojeno od svih sektorskih carina - napisao je u pismu Tramp koje je adresirano na Predsjedništvo BiH.

On je kazao da su SAD pristale nastaviti saradnju s BiH, uprkos značajnom trgovinskom deficitu.

- Molimo vas da shvatite da je broj od 30 posto daleko manji od onoga što je potrebno za uklanjanje razlike u trgovinskom deficitu koju imamo s vašom zemljom - naveo je.

I dok je BiH dobila carine od 30 posto, Republika Srbija je dobila carine od 35 posto, Japan 25 posto. Evo koje zemlje su navedene u trećem krugu carina.

- Bangladeš: 35%

- Bosna i Hercegovina: 30%

- Kambodža: 36%

- Indonezija: 32%

- Japan: 25%

- Kazahstan: 25%

- Laoska Narodna Demokratska Republika: 40%

- Malezija: 25%

- Mjanmar: 40%

- Republika Srbija: 35%

- Republika Tunis: 25%

- Južnoafrička Republika: 30%

- Južna Koreja: 25%

- Tajland: 36%