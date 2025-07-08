Tramp poslao pismo Vučiću: "Carine za uvoz u SAD će iznositi 35 posto, osim ako ne pristanete na dogovor"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) poslao je pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, u kojem je poručio da će od 1. avgusta svi srbijanski proizvodi ulaziti u SAD uz carinu od čak 35 posto, osim ako Beograd ne pristane na trgovinski dogovor pod američkim uslovima.

U pismu koje je objavljeno na Trampovoj društvenoj mreži TruthSocial, lider Republikanske partije ostavlja prostor za preokret:

- Ove carine mogu biti povećane ili smanjene, u zavisnosti od odnosa između naših zemalja. Srbija nikada neće biti razočarana Sjedinjenim Američkim Državama - poručio je Tramp.

Dodaje i da SAD žele nastavak trgovinske saradnje, ali uz otvorenija vrata za američke firme.

- Ako Srbija želi da otvori svoja zatvorena tržišta i ukloni trgovinske barijere, možemo razgovarati o izmjenama ovog pisma - naveo je.

Tramp insistira da carina od 35 posto nije kraj svijeta – već pritisak.

- To je i dalje manje od onoga što bi bilo potrebno da se izjednači trgovinski disbalans između SAD i Srbije. Ako srbijanske kompanije odluče da proizvode u SAD, carina neće biti. Dobit će svu našu podršku da odobrenja dobiju brzo i profesionalno – u roku od nekoliko sedmica - kazao je.

Pismo sadrži i upozorenje: roba iz Srbije koja pokušava da se "maskira" i uveze kroz treće zemlje bit će dodatno oporezovana.

Podsjećamo, slična pisma stigla su i Bh. liderima, zatim liderima Japana, Južne Koreje, Malezije, Kazahstana, Tunisa i drugih zemalja, uz carine od 25 do čak 40 posto.

Zemljama je jasno poručeno - ne odgovarajte recipročno, jer SAD neće ostati dužne.