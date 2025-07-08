Američki investitori iz Pretisa pisali ministru Vedranu Lakiću: "Prevarili ste nas"

Predstavnici američke kompanije Regulus koji su suvlasnici vogošćanske kompanije Pretis i bugojanskog Binasa ponovo su pisali federalnoj Vladi, ovaj put ministru energije, rudarstva i industrije Vedranu Lakiću u kojem su iznijeli teške optužbe na račun ovih kompanija federalne namjenske industrije, piše Istraga.ba.

- Ne govorim često, ali sada hoću - kazao je na početku pisma direktor kompanije Will Somerindyke.

Istakao je da od njihovog zajedničkog sastanka u Washington D.C. sa bivšim američkim ministrom energetike i bivšim američkim državni tužiocem, predstavnici Vlade FBiH nisu ispunili ništa od onog što su obećali, osim što nisu blokirali upravni odbor da smijeni direktora.

Relevantni akteri

- Već sam počeo informisati razne relevantne aktere u Washingtonu, uključujući Ministarstvo odbrane, State Department, Vijeće za nacionalnu sigurnost, Ured potpredsjednika SAD, kao i razne odbore Predstavničkog doma i Senata, uključujući ali ne ograničavajući se na obavještajni, vojni i diptlmatski sektor kao i druge organizacije koje imaju interes za dešavanja u BiH. Kontaktiralo nas je i Ministarstvo finansija SAD-a i sarađivaćemo u istrazi koja se pokreće - kazao je.

- Vi nadgledate, usmjeravate i upravljate organizacijom u Pretisu koja je primila preko 100 MILIONA američkih dolara kroz ugovor s jednom velikom američkom odbrambenom kompanijom, a isporučila je samo oko 25% proizvoda. Sve ostalo kasni. Pretis je bez novca - dodao je.

Optužio je federalne zvaničnike da su preusmjerili sredstva na druge prioritete umjesto na isporuke.

- Postoji više od 40 drugih neizvršenih ugovora, od kojih su mnogi već uplatili značajne avanse koji također nisu evidentirani. Među ugovorima se nalazi i druga američka odbrambena kompanija kojoj je isporučeno manje od polovine ugovorenog - ističe Somerindyke.

Upozorio je ministra Lakića da više neće tolerisati taktiku odugovlačenja.

- Dostavljeni su vam dokazi u najmanje pet navrata koji potvrđuju da naša grupa posjeduje dionice u Pretisu i Binasu, kako smo i tvrdili. Sada pokušavate promijeniti upravljanje odborom imenujući nekompetentne članove i usmjeravajući glasanje u pravcu za koji znate da bi omogućio nastavak vašeg nesposobnog upravljanja Pretisom - stoji u pismu.

Dodao je da će angažovati renomiranu i poznatu revizorsku kuću, s obzirom da su predstavnici Vlade FBiH to odbili.

- Na vama će biti odgovornost ako im opet onemogućite provođenje pravilne revizije, dubinske analize i transparentnosti u kompaniji koja se kotira na Sarajevskoj berzi. Diončari imaju pravo na osnovnu transparentnost. Vi ne pružate ništa - kazao je.

Poručio je ministru da i dalje širi lažne optužbe protiv američke kompanije koristeći dokumente koje su dostavila lica iz “bivše ukrajinske vlade”, a za koja, navodi autor, postoje dokazi da su korumpirana. Upozorio je ministra i druge članove Vlade, da će, ukoliko nastave sa objavljivanjem “lažnih i klevetničkih” informacija iz spomenutog dokumenta, biti primorani poduzeti pravne mjere.

- Ove fabrike, uključujući Pretis i Binas, potpadaju pod vaše rukovodstvo. One su u katastrofalnom stanju u trenutku kada bi trebale ostvarivati najbolje rezultate. Razlozi, prema informacijama koje imamo, su kombinacija potpune nesposobnosti i korupcije. Vrijeme za saradnju i transparentnost je sada. A zbog vašeg lošeg upravljanja ovom situacijom, ne zahtijevamo samo mi transparentnost – uskoro će je zahtijevati i američke državne institucije - stoji u pismu.

Upućeno pismo

Podsjećamo, polovinom aprila američki advokat Bradley D. Wine u ime američke kompanije Regulus uputio je pismo premijeru Vlade FBiH Nerminu Nikšiću u kojem su tada optužili rukovodstvo Pretisa za nezakonito poslovanje.

- Pretisom se loše upravlja na štetu svih dioničara. Pod vodstvom gđe. Almire Zulić Burek, kompanija je pretrpjela velike neuspjehe. Kupci su vratili desetine hiljada neispravnih projektila zbog kritičnog pitanja kontrole kvalitete. U odvojenom incidentu, ugovor je izvršen po znatno nižim cijenama od tržišne vrijednosti, što je rezultiralo materijalnim i finansijskim gubicima. Usložnjavanje ovih problema je hronična neiskorištenost Pretisovih proizvodnih kapaciteta, sprječavajući kompaniju da zadovolji rastuću potražnju na tržištu i ispunjavanje strateškog potencijala. Regulus namjerava odmah poduzeti korake da smijeni gđu Burek sa svoje trenutne pozicije. Regulus nije samo investitor u Pretisu. To je dugoročno strateški partner Federaciji i Bosni i Hercegovina. Naš interes je razvijati ova ulaganja u svoj puni potencijal, za dobrobit Društva, svojih zaposlenika, Federacije i transatlantske obrane. Nažalost, naši napori nisu naišli na rezultate saradnje, ali uz otpor, neprozirnost i nedostatak angažmana koji je u osnovi u suprotnosti s normama modernog korporativnog upravljanja. Pozivamo vaše urede da prepoznaju što je u pitanju - stajalo je u pismu.

U maju je nadzorni odbor Pretisa smijenio direktoricu Almira Zulić, a na njeno mjesto imenovao inženjera Ajdina Kupusa za vršioca dužnosti. Njena smjena očito nije riješila nesporazume između Vlade FBiH i američkog investitora.