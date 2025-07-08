Čavalić za "Avaz": "Šamar" od 30 posto naše proizvode čini nekonkurentnim, pod hitno ukinuti carine za proizvode iz SAD

Ovaj „šamar“ od 30 posto, koji cjenovno čini naše proizvode apsolutno nekonkurentnim na tržištu SAD-a, pogotovo iz oblasti namjenske industrije, treba da nas opameti i da pod hitno, čim prije, ukinemo carine SAD-u, sjednemo s predstavnicima američke administracije, otvorimo tu rundu bilateralnih odnosa i to konkretizujemo sporazumima. Ovo je za „Avaz“ izjavio ekonomski stručnjak i federalni zastupnik Admir Čavalić, komentirajući odluku američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da proizvodi iz BiH budu carinjeni po stopi od 30 posto, prilikom izvoza u SAD.

Ovakve najave iz Bijele kuće stigle su prije tri mjeseca, ali su bh. vlasti propustile taj period da pokušaju izbjeći uvođenje visokih carina, koje će najteže pogoditi domaću vojnu industriju. Čavalić smatra da se carine za američke proizvode pod hitno moraju ukinuti, te da je najveća odgovornost na ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staši Košarcu, ali i kompletnom Vijeću ministara BiH, na čelu s Borjanom Krišto.

- Nakon prve najave uvođenja američkih carina tražio sam da se naše carine ukinu i da iznose 0 posto za SAD. To je jedino što može BiH uraditi. Naravno, u komunikaciji bilateralno to se moglo uraditi s Američkom ambasadom i američkom administracijom. U proteklih par mjeseci propustili tu šansu, a najgore je kad se u svemu tome upadne u neko politikantstvo, optuživanje, prebacivanje odgovornosti, odnosno prenošenje naše dnevne politike na međunarodne sporazume. Ako to ne uradimo, bojim se, kako mjeseci prolaze, da ćemo prestajati biti konkurentni na američkom tržištu. Simboličan je to izvoz, ali vrlo bitan, pa će neko drugi popunjavati naš tržišni prostor. Naši najbolji proizvodi idu na najkonkurentnije tržište u svijetu, a to je američko – ističe Čavalić za "Avaz".