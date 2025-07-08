Šunje upozorio bh. vlasti: "Nije se igrati sa SAD-om kao trgovinskim partnerom"

Američki predsjednik Donald Tramp obavijestio je jučer državni vrh Bosne i Hercegovine o novoj odluci u vezi s carinskim stopama za uvoz robe iz BiH u Sjedinjene Američke Države. Umjesto ranije najavljenih 35 posto, tarifa na carinjenje bh. proizvoda u SAD-u snižena je na 30 posto.

Odluka će, prema procjenama, najviše pogoditi kompanije iz sektora namjenske industrije, koje ostvaruju najveći dio izvoza prema SAD-u. Uz odluku, Tramp je uputio i upozorenje bh. vlastima da ne podižu carine na američku robu – u protivnom, Washington će dodatno povećati carinske stope za proizvode iz BiH.

Ozbiljan izazov

Profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Aziz Šunje ističe da ova mjera neće imati velikog utjecaja na cjelokupnu ekonomiju Bosne i Hercegovine, ali će predstavljati ozbiljan izazov za kompanije koje direktno posluju sa SAD-om.

- Sagledavajući spoljnotrgovinski bilans BiH, mi ne izvozimo puno u SAD, nekih 110 miliona dolara, tako da to nema značajnijih posljedica na BiH, ali ima za biznise koji izvoze – na prvom mjestu namjenska industrija. To utiče na konkurentnost, ali može biti i izazov da kompanije podignu produktivnost i da budu cjenovno prihvatljivije - kazao je Šunje.

Dodaje kako bi carine koje SAD uvodi mogle indirektno pogoditi i konkurenciju iz drugih zemalja, jer se mjere odnose i na države gdje posluju firme koje su u direktnoj konkurenciji sa bh. proizvođačima.

Uticaj na ekonomsku sliku BiH

Na pitanje da li će ova odluka utjecati na širu ekonomsku sliku BiH i konkurentnost domaćih proizvoda, Šunje odgovara da ukupna vrijednost izvoza od 234 miliona dolara nije zanemariva za izvoznike, ali ne predstavlja veliki udar za državni nivo.

- Ali, kao i sve u životu, ovu situaciju treba shvatiti kao izazov, tako i ovo može biti izazov za proizvođače, da podignu produktivnost. A opet, sagledano u kontekstu carina koje nameće SAD, onda će vjerovatno pogoditi i naše konkurente u drugim državama - dodaje on.

Prema njegovim riječima, BiH i dalje više uvozi nego što izvozi iz SAD-a, što dodatno smanjuje potencijalni negativni bilans.

- SAD su ozbiljan partner. Uvozimo nešto više nego što izvozimo u SAD, tako da ne vidim neku značajniju ugroženost BiH, budući da je naša spoljnotrgovinska razmjena sa SAD-om niska - zaključuje Šunje.

"Nije se igrati sa SAD"

Na pitanje postoji li manevarski prostor za političko rješenje i moguće spuštanje carina na američku robu s bh. strane, profesor odgovara: "Zavisi od reakcije SAD-a. Mi smo mala zemlja, koja nema pregovaračku moć. Možemo ići eventualno na politiku da ne naplaćujemo carine za robu koju uvozimo pa da to eventualno odobrovolji Trampa, ali..."

Naglašava da se ovakve situacije rješavaju diplomatskim kanalima i uz jasan stav obje strane.

Komentarišući završni dio Trampovog pisma, u kojem se jasno navodi da će SAD "dodati na postojeću carinu" ukoliko BiH uzvrati istom mjerom, Šunje je bio jasan: "To treba shvatiti kao prijetnju i nije se igrati sa SAD-om kao trgovinskim partnerom. Mi nemamo nikakav manevarski prostor i krajnje iracionalno bi bilo ulaziti u neku borbu."