Porasle cijene goriva u FBiH

Prosječna maloprodajna cijena naftnih derivata u Federaciji BiH na dan 7. jula za premium bezolovni benzin 95, kao i za dizel iznosi 2,37 maraka po litru.

Ukoliko usporedimo te maloprodajne cijene naftnih derivata s prosječnim cijenama iz prošlog mjeseca, na dan 7. juna, vidljivo je kako su maloprodajne cijene premijum bezolovnog benzina 95 u protekilih mjesec dana porasle za 0,05 maraka po litru, dok su maloprodajne cijene dizela porasle za 0,13 maraka po litru, potvrdili su Feni iz Federalnog ministarstva trgovine (FMT).

Eskaliralo 13. juna

Kako su naveli, porastu maloprodajnih cijena naftnih derivata prethodila su dešavanja na Bliskom istoku, odnosno sukob između Irana i Izraela koji je eskalirao 13. juna ove godine, a s obzirom da na dinamiku kretanja cijena sirove nafte utiču i berzanske kotacije naftnih derivata na referentnim berzama (na Mediteranu koristi se Platt-s burzanska kotacija - CIF Mediteran) evidentno je kako je navedeni sukob uticao na povećanje rafinerijskih cijena, a potom i nabavnih cijena na šta Federacija BiH kao 100-postotni uvoznik ne može uticati.

Iz Ministarstva ističu kako je 6. juna cijena sirove nafte tipa Brent iznosila 66,47 američkih dolara po barelu, 13. juna 69,77 američkih dolara po barelu, da bi 23. juna bila 77,01 američkih dolara po barelu, zatim 30. juna 67,77 USD po barelu te 7. jula 69,54 USD po barelu. Snižavanje cijene sirove nafte na svjetskom tržištu, kako su naveli, rezultat je smirivanja sukoba između Irana i Izraela, a navedeno sniženje zaustavilo je trenutni rast cijena naftnih derivata.

Iz Federalnog ministarstva trgovine podsjećaju kako je u Federaciji BiH još uvijek je na snazi Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, kojom je za privredna društva, koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko propisana maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,06 maraka po litru derivata, dok je za privredna društva koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,25 maraka po litru derivata.

Kontrolu nad primjenom navedene Odluke vrše federalni i kantonalni tržišni inspektori u kontinuitetu, sve dok je ona na snazi, a svi tržišni inspektori s područja Federacije Bosne i Hercegovine imaju pristup zaprimljenim podacima u Federalnom ministarstvu trgovine.

- Fokus inspekcijskog nadzora usmjeren je na kontrolu kalkulacija veleprodajnih i maloprodajnih cijena, odnosno na kontrolu formiranja cijena propisanih mjerama neposredne kontrole cijena - istakli su iz FMT-a.

Napominju i kako je u cilju pružanja sveobuhvatnih i pravovremenih informacija o maloprodajnim cijenama naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo trgovine još u junu 2019. godine instaliralo besplatnu mobilnu aplikaciju za građane pod nazivom "FMT FBiH oil info“, koju trenutno koristi oko 50.000 korisnika,

Poslovna politika

- Uzimajući u obzir veliki broj korisnika možemo zaključiti kako je aplikacija 'FMT FBiH oil info' uveliko omogućila potrošačima da direktno utiču na poslovnu politiku distributera naftnim derivatima, potičući zdravu konkurenciju među distributerima, što je u konačnici dovelo i do nižih maloprodajnih cijena naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH - ocijenili su iz FMT-a te dodali kako aplikacija također korisnicima pruža mogućnost prijavljivanja određenih nepravilnosti na benzinskim pumpama.

Preuzimanje ove aplikacije dostupno je putem Google Play servisa za mobilne telefone sa Android operativnim sistemom, a za Apple, iPHONE i iPAD mobilne uređaje preuzimanje aplikacije dostupno je direktno na App Store servisu, kao i putem linka ili skeniranjem QR koda, koji su namjenski postavljeni na web stranici Federalnog ministarstva trgovine: www.fmt.gov.ba .