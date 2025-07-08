Stanić o carinama: BiH će morati poslušati Trampa

BiH će morati da preduzme mjere po zahtjevu američke administracije da se uravnoteži spoljnotrgovinska razmjena sa Amerikom, s kojom imamo suficit, ali ovo je prilika da BiH uravnoteži vanjskotrgovinsku razmjenu sa zemljama s kojima imamo veliki deficit, kaže za BN TV doktor ekonomskih nauka Milenko Stanić.

- Mi nemamo visok procenat i učešće spoljnotrgovinske razmjene sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali imamo suficit u toj trgovini i predmet smo interesa Trampove administracije, koja traži da se uskladi vrijednost izvoza sa uvozom - navodi Stanić, dodajući:

- S druge strane, evo mi već 20–30 godina u BiH imamo konstantno velike i rastuće deficite u oblasti spoljne trgovine. Prošle godine taj deficit na godišnjem nivou prešao je 12 milijardi konvertibilnih maraka. Ogromni deficiti – samo nekoliko zemalja, kao što je, na primjer, Italija, jesu zemlje u kojima mi imamo suficit u oblasti spoljnotrgovinske razmjene.

Niko se, ističe on, dakle, ni u Vijeću ministara, ni u vladama entiteta nije zapitao to pitanje niti ga je postavio na dnevni red. Dakle, ovo pismo možemo više da uzmemo kao primjer kako se ponašaju odgovorne vlade prema svojoj ekonomiji, a kako se, s druge strane, ponašaju neodgovorne vlade.

- Treba sada iskoristiti ovo pismo Trampove administracije Predsjedništvu BiH da se pokrene rasprava unutar BiH i da sagledamo mogućnosti – da li je moguće i sa kojim zemljama je moguće da se ide ka uravnoteženju spoljnotrgovinske razmjene. Usklađivanje obima izvoza i uvoza, a ne da imamo situaciju u kojoj te ogromne deficite koje imamo u oblasti spoljne trgovine finansiramo i novim kreditima i velikim doznakama naših radnika iz inostranstva - smatra Stanić.

Ističe da se svaki dug se na kraju mora platiti, pa, naravno, i spoljnotrgovinski dug – prilivom drugih sredstava.

- A to su, dakle, dominantno ili kreditna sredstva, ili doznake naših radnika iz inostranstva, negdje, naravno, i prodaja imovine koju smo naslijedili od naših očeva i djedova - rekao je Stanić.