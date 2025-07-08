Vijeće ministara procijenjenu vrijednost radova na dionici autoputa Medakovo-Poprikuše diglo za 331 miliona eura

Vijeće ministara BiH usvojilo je amandman na Ugovor o fininansiranju između BiH i Evropske investicijske banke vezano za izgradnju Koridora Vc, odnosno dionice Medakovo-Poprikuše.

Amandmanom se procijenjeni troškovi za realizaciju ovog projekta uvećavaju i sada iznose 722 miliona eura u odnosu na prvobitno predviđenih 391 milion eura, s tim da se vlastita sredstva finansiranja s 51 milion eura povećavaju na 166 miliona eura, te se uvode dva granta WBIF-a u iznosu od 79, odnosno 137 miliona eura.

Istovremeno se produžava razdoblje provođenja ovog projekta do 31. 12. 2027. godine, umjesto ranijeg roka do kraja 2025. godine.

Na taj način osiguran je nastavak realizacije strateškog projekta izgradnje dionice Medakovo – Poprikuše na Koridoru Vc. Prijedlog amandmana 1 na Ugovor o finansiranju s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora Srđan Amidžić.

Inače, ugovor je zaključan krajem 2020. godine.