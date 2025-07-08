Samir Šibonjić u posjeti turskoj firmi HAGAT i Fondaciji Turgut Özal: Otvorena vrata saradnji s BiH

Ministar privrede Zeničko-dobojskog kantona Samir Šibonjić boravio u radnoj posjeti Republici Turskoj, gdje je obišao firmu HAGAT, koja djeluje u oblasti namjenske industrije, te razgovarao s predstavnicima Fondacije Turgut Özal, nazvane po bivšem predsjedniku Turske i velikom prijatelju Bosne i Hercegovine.

Tokom posjete, ministar Šibonjić se sastao s predsjednikom Fondacije Semihom Narlıem, a tom prilikom istaknuta je obostrana spremnost za uspostavljanje saradnje s kompatibilnim kompanijama i fondacijama u Bosni i Hercegovini.

– Raduje spremnost turskih prijatelja da uspostave saradnju sa sličnim kompanijama i fondacijama u Bosni i Hercegovini, tako da ćemo raditi na tome da do nje svakako i dođe – poručio je ministar Šibonjić.