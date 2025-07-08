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MINISTAR PRIVREDE ZDK

Samir Šibonjić u posjeti turskoj firmi HAGAT i Fondaciji Turgut Özal: Otvorena vrata saradnji s BiH

Raduje spremnost turskih prijatelja da uspostave saradnju sa sličnim kompanijama i fondacijama u Bosni i Hercegovini, poručio je

Radna posjeta Turskoj - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

8.7.2025

Ministar privrede Zeničko-dobojskog kantona Samir Šibonjić boravio u radnoj posjeti Republici Turskoj, gdje je obišao firmu HAGAT, koja djeluje u oblasti namjenske industrije, te razgovarao s predstavnicima Fondacije Turgut Özal, nazvane po bivšem predsjedniku Turske i velikom prijatelju Bosne i Hercegovine.

Tokom posjete, ministar Šibonjić se sastao s predsjednikom Fondacije Semihom Narlıem, a tom prilikom istaknuta je obostrana spremnost za uspostavljanje saradnje s kompatibilnim kompanijama i fondacijama u Bosni i Hercegovini.

– Raduje spremnost turskih prijatelja da uspostave saradnju sa sličnim kompanijama i fondacijama u Bosni i Hercegovini, tako da ćemo raditi na tome da do nje svakako i dođe – poručio je ministar Šibonjić.

Firma HAGAT Savunma Teknolojileri Bilişim İç ve Dış Ticaret A.Ş. spada među vodeće turske kompanije u oblasti odbrambene industrije. Zahvaljujući iskusnom kadru i savremenoj opremi, HAGAT posjeduje kapacitete za proizvodnju širokog spektra komponenti – od onih za 122-milimetarski višecijevni bacač raketa (VBR), preko nevođenih raketa zrak-zemlja kalibra 2,75 inča, do lansera različitih dimenzija i kompozitnih materijala. Također, ova kompanija razvija rješenja za modernizaciju sistema za izviđanje, nadzor i radarskih sistema.

# TURSKA
# BIH
# SAMIR ŠIBONJIĆ
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