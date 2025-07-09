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"AVAZ" SAZNAJE

Od ponedjeljka sociolog Amer Mudželet kao vršilac dužnosti generalnog direktora Toplana

Proces imenovanja vodi predsjednik NO Emir Ibrišimović, kadar blizak predsjedniku KO SDP-a Adnanu Šteti

Amer Mudželet. Facebook

E. T.

9.7.2025

Od ponedjeljka, mjesto vršioca dužnosti generalnog direktora KJKP “Toplane – Sarajevo” preuzima Amer Mudželet – sociolog po struci i kadar SDP-a saznaje "Avaz". Riječ je o još jednom političkom imenovanju koje dodatno kompromituje ideju stručnog, odgovornog i transparentnog upravljanja javnim resursima. Mudželet nema ni dana radnog iskustva u oblasti energetike, ali mu će mu biti povjereno vođenje preduzeća koje sabdjeva toplotnom energijom više od 50.000 korisnika i predstavlja ključni element komunalne infrastrukture Kantona Sarajevo.

Proces imenovanja Mudželeta vodi predsjednik Nadzornog odbora KJKP “Toplane”, Emir Ibrišimović – kadar blizak predsjedniku KO SDP Adnanu Šteti.

Bit će porazno gledati kako se još jedno kantonalno preduzeće pretvara u eksperiment stranačke lojalnosti, u trenutku kada je cijeli komunalni sistem već na rubu kolapsa posebno ako se zna da su Toplane možda i posljednje živo kantonalno preduzeće koje odolijeva potpunom urušavanju, no to bi se imenovanjem partijskog kadra moglo ubrzo promijeniti.

Posebno zabrinjava što je i Mudželetovo prethodno imenovanje u KJKP “Park” bilo predmet pravnih i institucionalnih provjera, no očigledno da ni to nije prepreka za politički uzlet u sistemu kojim dominiraju partijski interesi.

# KJKP TOPLANE SARAJEVO
# AMER MUDŽELET
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