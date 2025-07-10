Vlada FBiH se prvi put zadužuje na Londonskoj berzi: Emitovat će se obveznice u iznosu između 300 i 350 miliona eura

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uskoro će emitovati obveznice na Londonskoj berzi u iznosu između 300 i 350 miliona eura, što predstavlja historijski prvi izlazak ovog entiteta na međunarodno tržište kapitala.

Prema informacijama dostupnim na zvaničnoj stranici Londonske berze, stabilizacioni menadžeri emisije bit će Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Merrill Lynch International i UniCredit Bank. Ove institucije su zadužene za upravljanje i stabilizaciju tržišta nakon inicijalnog izdavanja vrijednosnih papira.

Obveznice će imati rok dospijeća od pet do deset godina, u skladu sa Strategijom zaduživanja za 2025. godinu koju je usvojila Vlada FBiH. U dokumentu se navodi da je glavni motiv za ovu emisiju proširenje baze investitora u dugoročni dug Federacije BiH te osiguranje sredstava za finansiranje budžetskih potreba u 2025. godini.

Podsjećamo, sličan potez ranije je napravila i Vlada Republike Srpske, koja se već nekoliko puta zaduživala na Londonskoj berzi. Međutim, uslovi pod kojima su se ti aranžmani odvijali bili su predmet žestokih kritika – zbog visokih kamatnih stopa i netransparentnosti trošenja sredstava. Stoga će i način na koji će Vlada FBiH upravljati ovim sredstvima biti pod posebnom lupom domaće i međunarodne javnosti.