Preduzeće "Šume Republike Srpske" prvih šest mjeseci ove godine završilo s gubitkom od šest miliona KM

Poslanica PDP-a u Narodnoj skupštini RS-a Tanja Vukomanović upozorila je je da je preduzeće "Šume RS" prvih šest mjeseci ove godine završilo s gubitkom od šest miliona KM, što je duplo više u odnosu na isti period prošle godine.

Vukomanović je dodala u saopćenju, da činjenica da direktor nije mogao da demantuje ove navode pokazuje da, uprkos obećanim promjenama, „banda“ i dalje radi po svom.

– Ovo nije samo finansijski gubitak. Ovo je direktan rezultat načina na koji se upravlja javnim resursima i pokazatelj da najavljene promjene, kontrole i smjene, za sada, nisu dale nikakve stvarne rezultate – ističe Vukomanović.

Ona podsjeća da su najviši zvaničnici RS već javno ukazivali na duboke probleme u ovom sistemu, od izjava predsjednika da u „Šumama“ rade „organizovane bande“, preko tvrdnji premijera o fiktivno zaposlenim radnicima, do obećanja direktora da će „Šume“ do Nove godine procvjetati.

Niko nije odgovarao

– Desilo se upravo suprotno, gubitak je duplo veći, a niko nije odgovarao. Gdje su sankcije? Gdje je konačna crta između prazne političke retorike i stvarne odgovornosti? – pita Vukomanović.

Prema njenim riječima, realno je očekivati da jedno ovakvo preduzeće ne može biti reformisano za godinu dana, ali je takođe realno i da se politička i upravljačka odgovornost mogla utvrditi mnogo ranije.

– Bez odgovornosti nema ni oporavka. Dok god se ozbiljni finansijski gubici tretiraju kao tehničke greške, a ne kao posljedica lošeg i neodgovornog upravljanja, dok vlast izbjegava tematske sjednice na ovu temu, nema povjerenja ni u nove zakone, ni u nove ljude, ni u priče o reformama – poručila je Vukomanović.

Dugovi prema dobavljačima

Ona podsjeća da iako „Šume RS“ upravljaju sa više od 1,3 miliona hektara šume, ovo javno preduzeće je kraj 2024. godine dočekalo sa gubitkom od 14 miliona KM, kratkoročnim obavezama od 100 miliona KM i dugovima prema dobavljačima od 27 miliona KM.

- Sudeći po rezultatima, izgleda da je „Šumama RS“ upravljao mađioničar, jer su nestajale i šume i novac. Jedini veći mađioničarski trik od toga bio bi da nestane i odgovornost, koja je ovdje više nego očigledna – zaključuje Vukomanović.