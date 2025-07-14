Makron pozvao zemlje EU da odlučno odgovore na Trampove tarife i spreme se za trgovinski rat

Predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) pozvao je EU da odlučno brani interese Evrope.

To je uslijedilo nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) zaprijetio uvođenjem carina od 30 posto na gotovo sav uvoz iz Evropske unije.

"Politički sporazum" jučer su objavili predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen) i predsjednik Indonezije Prabovo Subianto (Prabowo), a riječ je o sporazumu o slobodnoj trgovini. Time su okončani devetogodišnji pregovori.

Stabilniji partner

Indonezija, jedna od najbrže rastućih ekonomija na svijetu, nedavno je došla do stava da je EU, uprkos svom neprijateljstvu prema regulaciji, stabilniji partner od SAD-a, rekao je jedan diplomata, prenosi Guardian.

EU je pojačala svoje napore u postizanju novih sporazuma s južnoameričkim i azijskim partnerima nakon što je Trump uništio svjetski trgovinski sistem, s nadom da će se dogovori s Indijom, Tajlandom i drugima moći zaključiti do kraja godine.

Makron je izjavio da bi EU trebala biti spremna na trgovinski rat i da se suprotstavi američkom predsjedniku, od kojeg se tek prošle sedmice očekivalo da će u principu odobriti sporazum o tarifama od 10 posto s blokom.

- Više nego ikad je na komisiji da potvrdi odlučnost EU da odlučno brani evropske interese - rekao je Makron.

Suočavanje s problemom

EU će se suočiti s problemom rješavanja trgovinskih pregovora nakon Trampove prijetnje tarifama od 30 posto.

Drugi evropski lideri pozvali su na smirivanje situacije, uključujući one u Italiji, Nizozemskoj, Njemačkoj i Irskoj.

Makronov poziv na spremnost za trgovinski rat došao je u suprotnosti s Berlinom, koji je pozvao na pragmatičan odgovor.

Njemački kancelar Fridih Merc (Friedrich Merz) rekao je da je direktno razgovarao s Trampom, naglašavajući vodeću ulogu koju on igra u oblikovanju taktike EU uoči Trampovog novog roka, 1. avgusta.

Premijerka Italije Đorđa Meloni (Giorgia) kazala je kako vjeruje da se može postići pravedan sporazum.

Ekonomski savjetnik Bijele kuće, Kevin Heset (Hassett), jučer je kazao da će Tramp nastaviti s prijetnjama uvođenjem tarifa EU, Meksiku i drugim zemljama ako se ponude trgovinskih sporazuma ne poboljšaju.

Prijetnja carinom od 30 posto smatra se pregovaračkom taktikom, ali iza kulisa postoji bijes, a mnogi je smatraju opasnom transatlantskom igrom u vrijeme ozbiljne globalne nestabilnosti.

Trgovina između EU i SAD-a vrijedi 1,4 milijarde eura godišnje, ali samo tri zemlje - Njemačka, Italija i Irska, sa svojim velikim multinacionalnim farmaceutskim sektorom, izvoze više u SAD nego što uvoze.