SDA: Građani će krpljenje budžetskih rupa ove Vlade FBiH novim zaduženjem platiti više od 870 miliona KM

Iz Stranke demokratske akcije naveli su da odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se emisijom obveznica na Londonskoj berzi zaduži za čak 350 miliona eura nije ništa drugo nego namjera da previsoku cijenu njihovog lošeg rada plaćaju građani i buduće vlasti.

Kako se navodi, umjesto da se zadužuju za investiranje u kapitalne projekte, poput izgradnje saobraćajne infrastrukture ili energetskih objekata, Vlada FBiH po prvi put u historiji emituje obveznice van zemlje da bi krpili budžetske rupe.

Vlada FBiH će tako dobiti 350 miliona eura da troši na rashode i izdatke predviđene Budžetom za 2025. godinu, a naredna vlast će u julu 2030. godine morati vratiti cijeli taj iznos, dok će građani svake godine zbog previsoke kamatne stope plaćati po 19 miliona eura na ime kamata.

Drugim riječima, za 350 miliona eura namijenjenih za krpljenje ovogodišnjih budžetskih rupa će građani FBiH platiti ukupno više od 870 miliona KM.

Uzimajući u obzir sve intenzivnije zaduživanje Vlade FBiH i netransparentnu potrošnja tog novca, te negativne trendove koji već rezultiraju poskupljenjima i sve težom socioekonomskom situacijom u FBiH, zabrinutost građana je potpuno opravdana.

Vlada FBiH je dužna, za početak, objasniti građanima na šta konkretno namjeravaju potrošiti 350 miliona eura i kako su nastale rupe u Budžetu koje pokušavaju popuniti novim zaduživanjima, navodi se u saopćenju SDA.