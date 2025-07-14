Carinski cunami kreće prema BiH i Evropi: Vlast nijema pred novim udarom na bh. ekonomiju

Od 1. avgusta počinje primjena odluka predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) po kojoj se za proizvode iz BiH uvode carine od čak 30 posto. Bit će ovo novi izazov za krhku bh. ekonomiju, posebno namjensku industriju, kojoj izvoz na američko otvara i druga tržišta u svijetu koji se intenzivno naoružava. Sve su glasnije inicijative da domaće vlasti poduzmu diplomatske korake u pravcu postizanja sporazuma o bescarinskom izvozu u i iz SAD. 30 posto skuplji

Pro. Rička: Značajan potencijal . Facebook Pro. Rička: Značajan potencijal . Facebook

- Amerikanci jačaju svoju poziciju i žele pokazati da su dominantni. U masi uvoza BiH njima i nije toliko interesantna, ali mi moramo odvagati možemo li to izdržati ili ne. Imajući u vidu slične odluke i za druge zemlje, možemo reći da smo u fazi klasičnog trgovinskog rata. U svakom slučaju trebamo nešto poduzeti, na diplomatskom planu, zamoliti ih da to ne rade. Svaki izvoz nama je važan, posebno u zemlju od autoriteta, jer kad se pohvalimo da izvozimo u SAD imamo dostupna i druga tržišta, a naša namjenska industrija, koja je za nas značajan potencijal, neće moći da se održi u ovim novim uslovima, jer će njeni proizvodi biti 30 posto skuplji – kaže ekonomski stručnjak, profesor Željko Rička. S druge strane, profesor Ekonomskog fakulteta UNSA Aziz Šunje smatra da američke carine neće izazvati značajnije probleme domaćoj ekonomiji.

Prof. Šunje: Visoki profiti . Avaz Prof. Šunje: Visoki profiti . Avaz