Za pet mjeseci u BiH boravilo više od 650 hiljada turista, ostvareno više od 1,37 miliona noćenja

U periodu januar – maj 2025. godine turisti su Bosni i Hercegovini ostvarili 653.247 posjeta, što je za 4,5 posto više u odnosu na isti period 2024. godine. Domaći turisti ostvarili su 1,8 posto posjeta manje u odnosu na isti period 2024. godine, dok su strani turisti ostvarili 7,8 posto posjeta više u odnosu na isti period prethodne godine.

U periodu januar – maj ove godine turisti su u BiH ostvarili 1.376.759 noćenja, što je za 5,3 posto više u odnosu na isti period 2024. godine. Domaći turisti ostvarili su 0,6 posto noćenja više u odnosu na isti period 2024. godine, dok je broj noćenja stranih turista viši za 7,6 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 31,1 posto dok je učešće stranih turista iznosilo 68,9 posto.

U strukturi noćenja stranih turista, najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske sa 20,9 posto, Srbije sa 13,7 posto, Turske sa 9,3 posto, Slovenije sa 7,6 posto, Kine sa 4,2 posto, Njemačke sa 3,9 posto i Italije i Crne Gore sa po 3,3 posto noćenja, što čini 66,2 posto ukupnog broja noćenja. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su preostalih 33,9 posto noćenja, podaci su Agencije za statistiku.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94,4 posto.