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Banjalučka berza: Ostvaren promet od 578.368,60 KM, kroz 22 transakcije

Najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Banjalučka berza. Fena

FENA

14.7.2025

Na trgovanju na Banjalučkoj berzi danas je ostvaren promet od 578.368,60 KM, kroz 22 transakcije.

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,79 posto i iznosi 840,19 poena.

Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 5.275,60 KM, po prosječnoj cijeni 1,09 KM. Time je ostvaren pad, u odnosu na prošlo trgovanje, za -0,91 posto.

Ukupan promet obveznicama, na današnjem trgovanju, iznosio je 572.703 KM. Od obveznica, najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska 5,5 posto 05/06/30 u vrijednosti 500.000 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene - navodi se iz Banjalučke berze. 

# BANJALUČKA BERZA
# PROMET
# REPUBLIKA SRPSKA
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