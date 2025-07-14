Lakić: Američke carine bi ozbiljno zaprijetile namjenskoj industriji u BiH

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je u ponedjeljak u Mostaru kako je plin ključan energent za "prijelazno razdoblje" energetske tranzicije Federacije BiH, te istaknuo važnost donošenja Zakona o plinu koji je trenutačno u fazi javne rasprave u deset kantona u FBiH.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o plinu FBiH održala se u ponedjeljak u prostorijama Gospodarske komore FBiH u Mostaru, a na kojoj su predstavljene dvije teme.

Uvođenje plina

- Danas smo javnosti u Mostaru govorili o Zakonu o plinu Federacije BiH, koji je prošao proceduru i usvojen na Vladi, na oba Doma Parlamenta jednoglasno i trenutno je u javnoj raspravi u deset kantona FBiH. Ovdje smo htjeli čuti najbolje sugestije i otvoriti pitanja kada je riječ o ovom zakonu i konačno napraviti da Federacija ima ovaj, vrlo bitan energetski zakon - kazao je Lakić.

Također, ministar ističe kako je ovom prilikom prezentiran i razvoj plinske infrastrukture kroz prezentaciju "Infrastrukturni projekti i reforma BH Gasa", tijekom koje su predstavljeni konkretni planovi i projekti iz oblasti plinske infrastrukture, uključujući plinske interkonekcije, odnosno nove pravce opskrbljivanja prirodnim plinom.

- Smatramo da ugljen sve više i više ide prema prošlosti. Nažalost, u prethodnih desetak godina nismo razvijali neki drugi energent i smatramo da je plin taj koji treba biti energent za ovaj, uvjetno rečeno, prijelazni period. Kompanija BH Gas pripremila je razvojni koncept s tri interkonekcije u Federaciji BiH, a to su južna, sjeverna i istočna interkonekcija, to smo htjeli prezentirati javnosti i čuti glas i gospodarstva, ali i građana - kazao je ministar.

Lakić naglašava kako je cilj svega ovoga uvođenje plina kao energenta u energetsku tranziciju Federacije BiH, što će pomoći gospodarstvu, ali i građanima da imaju niže cijene energenta za svoje potrebe.

Kad je u pitanju navedeni zakon, ministar dodaje kako je on tehničkog karaktera, te da sudionici javnih rasprava, koje su jako dobro posjećene, nisu imali zamjerke.

- Iznimno nam je bitno što na javnim raspravama sudjeluju stručne osobe akademske zajednice, kao i osobe koje pripadaju parlamentima Federacije, ali zainteresirani su i niži nivoi vlasti, županijske, općinske i gradske vlasti, što nam je vrlo bitno jer je ovo zakon koji treba regulirati distribuciju plina na nivou lokalnih zajednica, odnosno županija - kazao je Lakić.

Dobar odnos

Ministar se također osvrnuo i na najave Sjedinjenih Američkih Država za uvođenje carina od 30 posto za Bosnu i Hercegovinu istaknuvši da to, ako se dogodi, neće biti povoljno za bh. industriju, a posebno za namjensku industriju.

- Mi smo pred kraj analize što bi se trebalo dogoditi ako ovaj namet krene u narednom periodu i vrlo brzo ćemo ih prezentirati javnosti. Naravno, iskreno se nadam da do ovoga neće doći, odnosno da će doći do promjene odluke kada je u pitanju SAD, jer imamo izuzetno dobar odnos i dosta trgovinske razmjene s SAD-om, tako da uvođenje ovog iznosa carina zasigurno bi zaprijetilo našoj industriji - kazao je Lakić.