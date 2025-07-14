EU upozorava: Američka carina od 30 posto značila bi kraj trgovine

Evropska unija upozorila je u ponedjeljak da bi najavljena carina od 30 posto na robu iz EU, koju planiraju uvesti Sjedinjene Američke Države od 1. augusta, u suštini onemogućila trgovinu između dviju strana, javlja Anadolu.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare u Briselu, evropski komesar za trgovinu i ekonomsku sigurnost Maroš Šefčovič i ministar vanjskih poslova Danske Lars Loke Rasmusen naglasili su kako EU i dalje daje prednost dijalogu, ali da je jedinstvo Unije nepokolebljivo.

Ugroženi pregovori

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je u subotu najavio da će SAD uvesti 30 posto carina na robu iz EU i Meksika od početka augusta, što prijeti da u potpunosti ugrozi tekuće pregovore o trgovinskom sporazumu koji su trebali biti finalizirani ovog mjeseca.

- EU, kao što vrlo dobro znate, nikad ne odustaje bez iskrenog napora. S obzirom na uloženi trud, koliko smo blizu dogovoru i kolike su koristi od rješenja putem pregovora – jasno je da vrijedi pokušati do kraja. Ali, kao što sam već rekao: za aplauz su potrebne dvije ruke - poručio je Šefčovič.

Naglasio je da su pregovori s američkim partnerima i dalje u toku, uključujući i razgovore s predsjednikom Trampom i zvaničnicima Bijele kuće.

- Iskoristit ćemo svaki dan, svaku mogućnost i svaku minutu do 1. augusta kako bismo postigli rješenje - dodao je.

Šefčovič je poručio da bi carina od 30 posto bila "potpuno destimulativna za bilo kakvu trgovinu", te da je cilj EU zaštititi radna mjesta, firme i evropsku ekonomiju.

Potreba pravednog sporazuma

Također je istakao da svaki trgovinski sporazum mora dobiti podršku država članica i Evropskog parlamenta, te mora biti prihvatljiv za EU.

Evropska komisija je, u međuvremenu, predložila zemljama članicama da počnu razmatrati drugi paket mjera za kompenzaciju, kojim bi bile obuhvaćene američke robe u vrijednosti od 72 milijarde eura (84,2 milijarde dolara) kao odgovor na moguće carine.

Rasmussen je rekao da članice EU-a smatraju najavu američkih carina potpuno neprihvatljivom i neopravdanom, te istakao jedinstven stav bloka i spremnost na odgovor ako pregovori propadnu.

- Ne želimo trgovinski rat sa SAD-om. Želimo ga izbjeći – i još uvijek možemo. Ali moramo poslati jasnu poruku: sporazum mora biti pravedan za sve strane. Ako to ne bude moguće, nećemo isključiti nijednu opciju - poručio je.