Subašić i Čengić o izmjenama Zakona o MIO PIO: U fokusu nova formula usklađivanja penzija

Direktor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje MIO/PIO Halil Subašić održao je radni sastanak s članom Upravnog odbora FZ MIO ispred Saveza udruženja penzionera Esadom Čengićem, na kojem je razgovarano o mogućim izmjenama Zakona o MIO, s fokusom na novu formulu usklađivanja penzija.

Kako navode iz Zavoda, na sastanku se razgovaralo o mogućem prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju, s posebnim naglaskom na izmjenu formule za usklađivanje penzija. U tom kontekstu, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike formiralo je radnu grupu zaduženu za izradu prijedloga.

Također se raspravljalo o različitim modelima i mogućim rješenjima koja bi mogla doprinijeti unapređenju položaja penzionera u Federaciji BiH.

Sudionici sastanka složili su se o važnosti kontinuiranog dijaloga i suradnje između institucija i predstavnika penzionera s ciljem osiguranja pravednijeg i održivog penzionog sustava.