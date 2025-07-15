Po uzoru na svjetske aerodrome: Novi raspored pasoške kontrole u Sarajevu

Na prvom spratu Terminala B Međunarodnog aerodroma Sarajevo izvršeno je premještanje kućica pasoške kontrole, a sve u svrhu unapređenja putničkog iskustva i bržeg protoka putnika u odlaznom procesu.

Pasoška kontrola na Terminalu B Međunarodnog aerodroma Sarajevo nalazi se neposredno ispred novoizgrađenog Duty Free Shopa. Ovime se pospješuje protočnost unutar putničke zone.

Osim toga, u prostoru pasoške kontrole postavljen usmjerivači kretanja, čime se efikasnije koristi raspoloživi prostor i dodatno doprinosi protočnosti u periodima povećanog saobraćaja.

- Međunarodni aerodrom Sarajevo kontinuirano poboljšava efikasnost i kvalitet usluga, posebno tokom ljetne sezone kada je avio-saobraćaj najintenzivniji. Zahvaljujemo se putnicima na razumijevanju i pozivamo ih da na vrijeme dođu na aerodrom kako bi na miran i siguran način obavili sve predviđene procedure prije leta, saopćeno je iz Aerodroma Sarajevo.