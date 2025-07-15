BHANSA upozorava: Smanjenje operacija za 10 posto može donijeti gubitke veće od 5 miliona KM

Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, Edin Forto, danas je u Sarajevu održao radni sastanak s Upravom Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA).

Sastanku su prisustvovali i predstavnici oblasne kontrole, s ciljem razmjene stavova i zajedničkog pronalaska rješenja za aktuelne probleme u radu Agencije.

Tijekom razgovora razmatran je koncept minimuma procesa rada, odnosno operativnog nivoa koji BHANSA mora održavati i u vanrednim situacijama poput bolovanja, tehničkih kvarova ili štrajka. Predstavljene su i analize mogućih finansijskih posljedica ograničenog kapaciteta: prema procjenama, smanjenje operacija od svega 10 posto u vršnim periodima moglo bi dovesti do gubitaka većih od 5 miliona KM, dok bi veći poremećaji dugoročno mogli rezultirati preusmjeravanjem zračnog saobraćaja izvan granica BiH.

- Siguran i pouzdan zračni saobraćaj je temelj naše povezanosti s Evropom i svijetom i od strateškog je značaja za cijelu državu. Zato je važno da se kroz profesionalan i otvoren dijalog unutar sistema kontinuirano jačaju kapaciteti i unapređuju uslovi rada. Uvjeren sam da zajedničkim naporima možemo sačuvati visoke standarde koje građani i međunarodni partneri očekuju. Istovremeno, svjesni smo ozbiljnih izazova koje je izazvala blokada računa uslijed slučaja Viaduct, i zato je Ministarstvo u stalnoj komunikaciji sa svim relevantnim akterima kako bi se što prije otklonile posljedice i osigurala finansijska stabilnost sistema - poručio je ministar Forto.

Kako bi se stabiliziralo poslovanje i osigurao kontinuitet usluga, BHANSA je predstavila sveobuhvatan Plan mjera koji obuhvata kratkoročne i dugoročne aktivnosti usmjerene na jačanje internih kapaciteta i unapređenje operativne organizacije.

Među ključnim prijedlozima nalaze se regulatorne izmjene, usklađivanje minimuma procesa rada te formiranje stručnog tima za optimizaciju sektorskih konfiguracija i raspoloživosti osoblja.

- Sastanak je potvrdio zajedničku opredijeljenost ka održavanju visokog nivoa operativne pouzdanosti i profesionalnih standarda u oblasti pružanja usluga u zračnoj plovidbi. Ministarstvo prometa i komunikacija BiH ostaje snažan partner u procesu stabilizacije i modernizacije sistema, s jasnim ciljem da Bosna i Hercegovina zadrži reputaciju pouzdanog i sigurnog zračnog prostora u regiji i šire - saopćeno je iz Ministarstva.