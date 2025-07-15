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PREGOVARAČKI POSTUPAK

Hering će dobiti još 5,8 miliona za dodatne radove na dionici puta Lašva-Nević Polje

Ova dionica, duga oko 4,8 kilometara, počela se graditi 2022. godine

Izgradnja dionice. Federalna.ba

S. S.

15.7.2025

Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine okončale su postupak izbora izvođača dodatnih radova na LOT-u 5 brze ceste Lašva – Nević Polje, a ukupna vrijednost tih radova iznosi 5,8 miliona KM s PDV-om.

Posao vrijedan 4,97 miliona KM bez PDV-a dodijeljen je kompaniji Hering iz Širokog Brijega, i to putem pregovaračkog postupka. Postupak je pokrenut 8. maja, a 18. maja Hering je pozvan da dostavi inicijalnu ponudu. Uslijedili su pregovori početkom juna, nakon čega je donesena odluka o dodjeli ugovora.

Podsjetimo, još u aprilu je najavljeno da se radovi na poddionici petlja Vitez – Nević Polje privode kraju, te da se njeno puštanje u saobraćaj očekuje tokom narednih mjeseci.

Ova dionica, duga oko 4,8 kilometara, počela se graditi 2022. godine nakon brojnih kašnjenja izazvanih izmjenama projektne dokumentacije. Uz glavnu trasu, završeni su i brojni prateći radovi – izmještanje korita rijeke, njegovo uređenje, izgradnja potputnjaka, dodatnih saobraćajnica i drugih infrastrukturnih elemenata u okviru javno-privatnog partnerstva.

# HERING
# LAŠVA-NEVIĆ POLJE
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