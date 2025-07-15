Vlada FBiH izdvojila 8,4 miliona KM za pomoć više od 12.000 poslodavaca

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici donijela Odluku kojom se utvrđuje konačna lista korisnika finansijske pomoći privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima za maj 2025. godine.

Ova odluka donesena je na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Osim konačne liste korisnika, odlukom je definisan i iznos dodijeljenih sredstava po Uredbi o mjerama finansijske pomoći privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH s ciljem održavanja postojećih radnih mjesta za 2025. godinu.

Sastavni dio konačne liste je i lista korisnika kojima je usvojen prigovor na Odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika finansijske pomoći za april 2025. godine. Ukupna sredstva za realizaciju ove odluke u iznosu od 8.428.600 KM osigurana su u Budžetu Federacije BiH Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i dodjeljuju se za 12.194 korisnika.

Dio ovih sredstava u iznosu od 536.650 KM dodjeljuje se za 462 korisnika kojima je usvojen prigovor na Odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika finansijske pomoći za april 2025. godine. Konačna lista korisnika finansijske pomoći će biti objavljena na web stranicama Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Transfer sredstava finansijske pomoći na transakcijske račune korisnika će izvršiti Union Banka u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija i Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta na osnovu ove odluke. Za realizaciju Odluke zadužuju se Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo finansija, Porezna uprava Federacije BiH i Union Banka, svako u okviru svoje nadležnosti i obaveza u skladu sa Uredbom. Kako je navedeno u obrazloženju, razlog za donošenje ove odluke je realizacija Uredbe koja za cilj ima održivost, očuvanje postojećih radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti za 2025. godinu za privatne poslodavce, obrte i ostale samostalne djelatnosti.