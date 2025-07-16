Centralne banke sve više kupuju zlato od lokalnih rudnika

Centralne banke sve više nastoje ojačati svoje zlatne rezerve i okreću se rudnicima u "svom dvorištu" kako bi nabavile žuti metal.

Osim što je jeftinije, osiguravanje zlata direktno iz rudnika pomaže u podršci lokalnoj industriji i jača rezerve bez opterećenja deviznih rezervi, rekli su stručnjaci.

Dok zemlje poput Filipina i Ekvadora to rade godinama, više centralnih banaka s pristupom domaćim rudnicima zlata započelo je, povećalo ili razmatra direktnu lokalnu kupnju, prema Svjetskom vijeću za zlato.

Kupovina izvanberzovnog tržišta

U najnovijem istraživanju, 19 od 36 ispitanika centralnih banaka Svjetskog vijeća za zlato reklo je da kupuju zlato direktno od domaćih obrtničkih i malih rudara zlata u lokalnoj valuti, a četiri razmišljaju o tome da slijede taj primjer. Ovo je nešto veća brojka nego u prošlogodišnjem istraživanju, kada je oko 14 centralnih banaka od 57 reklo da kupuju direktno od domaćih izvora.

- Jedan trend koji vidimo jest da neke centralne banke, posebno u Africi i Latinskoj Americi, počinju kupovati zlato izravno od domaćih, malih rudnika zlata, koji su se stvarno proširili zbog više cijene - rekao je Shaokai Fan, globalni čelnik centralnih banaka u WGC-u.

Centralne banke Kolumbije, Tanzanije, Gane, Zambije, Mongolije i Filipina oslanjaju se na domaće iskopano zlato kako bi izgradile rezerve, prema industrijskom tijelu.

Tradicionalno, centralne banke nabavljaju zlato putem globalnog izvanberzovnog tržišta - obično sa središtem u Londonu - gdje se zlato trguje putem velikih banaka s polugama, po cijeni u američkim dolarima, eurima ili funtama. Ove kupnje često uključuju visokočiste London Good Delivery ili LGD poluge, koje zadovoljavaju globalne standarde trgovanja i pohranjene su u vrhunskim trezorima poput onih u Bank of England.

Cijene zlata na vrhuncu

Zbog rastućih cijena zlata i njegove privlačnosti kao zaštite od geopolitičkih rizika, prirodno je da se centralne banke zemalja proizvođača okrenu domaćoj proizvodnji, rekao je Adrian Ash, direktor istraživanja u tvrtki za ulaganje u zlato BullionVault.

Cijene zlata su na vrhuncu, dosegnuvši nove vrhunce usred geopolitičkih neizvjesnosti i opadajućeg povjerenja u druga tradicionalna sigurna utočišta. Podaci LSEG-a pokazuju da se cijene spot zlata trenutno trguju po cijeni od 3.328,3 dolara po unci, što je porast od gotovo 27 posto od početka godine. Kupnjom domaće proizvodnje štedi se na bankarskim i posredničkim naknadama, kao i na troškovima dostave, javlja SEEbiz.